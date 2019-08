Harry Styles habla de su nuevo disco

Ayer, el exintegrante de One Direction, Harry Styles, se volvió tendencia en redes sociales tras haberse revelado su entrevista y sesión fotográfica para una conocida revista.

Con motivo del lanzamiento de su segundo álbum discográfico, HS2, Style ha decidido mostrarse tal y como es, pues luego de un primer disco como solista, Sing of the Times, ahora prepara nuevos temas inspirados en las relaciones íntimas, según detalló para la revista The Rolling Stone.

"Se trata de tener relaciones sexuales y sentirse triste", confirma.

El cantante británico dice haber cambiado la forma en la que aborda sus canciones, pues comparte lo patético que puede ser cuando está celoso, cuando se siente feliz o más triste que nunca, así como el estar enojado con él mismo y ser mezquino.

Sobre su pasado con One Direction, Harry compartió que "mientras estaba en la banda, estaba constantemente asustado de poder cantar una nota equivocada (...) Ahora, siento que los fanáticos me han dado un ambiente para ser yo mismo y crecer y crear este espacio seguro para aprender y cometer errores".

Además, aseguró que nunca se sintió retenido en la banda, pues "cuando alguien sale de un grupo dice: 'Ese no fui yo. Me detuvieron'", sin embargo, él lo disfrutó.

Harry Styles realizó también una sesión de fotos para dicha revista, y sus imágenes se encuentran circulando por todo internet.

En las imágenes lleva las uñas con esmalte de color rosa, sombreros, pañuelos, suéter y pantalones de mezclilla azul.