Vehículo impacta a taxista en Gómez Palacio

Un taxista resultó lesionado luego de que su vehículo fue impactado por un automóvil particular al no respetar la preferencia de un bulevar en la colonia Los Álamos de la ciudad de Gómez Palacio.

El reporte sobre los hechos se recibió en el sistema estatal de emergencias 911, minutos después de las 17:00 horas del domingo.

Un automóvil Nissan Tsuru de color naranja, de la base de taxis Alianza, que era tripulado por un hombre que se identificó como Fernando "N", se desplazaba por la calle Diamante de dicho sector habitacional.

El chofer no respetó la preferencia del bulevar Sánchez Madariaga y fue impactado en su costado medio derecho por un automóvil Mazda 6 de color gris, el cual portaba placas de circulación de una organización de empadronamiento de vehículos extranjeros.

Algunos testigos de los hechos solicitaron la presencia de las corporaciones de rescate y de seguridad de la ciudad.

Los paramédicos de la Cruz Roja arribaron al lugar para atender al chofer del taxi, el cual presentaba golpes en distintas partes del cuerpo.

Por lo anterior fue llevado en una ambulancia de la institución a un hospital de la ciudad para su atención médica.

Los elementos de la Dirección de Tránsito y Vialidad fueron los primeros en atender la emergencia.

Finalmente, el personal del departamento de Peritos se encargó de tomar conocimiento de los hechos.

Percance