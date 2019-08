Ignoran manejo de biopsias en HGZ 46 de Gómez Palacio

Mientras la Delegación estatal del Instituto Mexicano del Seguro Social respondió que hasta hoy darán información con respecto a la información publicada por El Siglo de Torreón, sobre el manejo inadecuado de las biopsias que se extraen en el Hospital General de Zona Número 46, y que pone en riesgo la vida de pacientes y la seguridad del personal, los responsables de Coprised y la Jurisdicción Sanitaria Dos, que desconocían la situación, dijeron que se deberá verificar.

Jesús Rentería Maldonado, titular de la oficina regional de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Durango (Coprised), hasta ayer al mediodía no estaba enterado de la publicación que daba cuenta de la violaciones a normas sanitarias, como la 037 de la Secretaría de Salud en el manejo de muestras, sin embargo una vez que la leyó, dijo que es la delegación estatal de Coprised la que se encarga de hacer estas inspecciones, debido a que ellos no cuentan con el equipo.

"Para supervisión de hospitales, quien tiene el equipo para manejar todo el protocolo, no nada más de RPBI (Residuos Peligrosos Biológico-Infecciosos) es todo el manejo del hospital, es Durango quien tiene que emitir esa orden de verificación, yo la verdad no había visto esa nota".

Comentó que en tanto no haya alguna queja de las unidades hospitalarias, no se hacen revisiones para saber si se están cumpliendo con las normas sanitarias.

Sin embargo, mencionó que a raíz de la publicación, su obligación es dar información a las oficinas centrales de Coprised, quien deberá deberá emitir una órden de verificación y acudir en un lapso no mayor a dos días.

Renetería Maldonado dijo que de comprobar irregularidades, el HospitalGeneral de Zona Numero 46 podría recibir un apercibimiento, multa o incluso hasta el cierre de la unidad, pero explicó que esto último se hace en casos extremos y cuando se pone en peligro la vida e integridad de los pacientes.

Por su parte, Luis Manuel Ortega Amador, jefe de la Jurisdicción Sanitaria Número Dos, hasta ayer en la mañana tampoco estaba enterado sobre el manejo inadecuado de las biopsias en el Hospital del IMSS 46, mismas que tenían días, meses y hasta años, sin ser analizadas y las cuales estaban confinadas en un cuarto.

El jefe jurisdiccional dijo que "no nos habían reportado nada, hasta ahorita que aparece ahí (En el Siglo de Torreón)".

También prometió una pronta revisión.

