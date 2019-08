Hay baches hasta en pleno Periférico Raúl López Sánchez

Conductores que diariamente transitan por el Periférico Raúl López Sánchez, en dirección de Gómez Palacio a Torreón, manifestaron su denuncia hacia este medio de comunicación, exponiendo que en el breve espacio que va desde antes de llegar a la entrada de Torreón, cercano a la puerta amarilla, se les olvidó a las autoridades realizar trabajos de recarpeteo, ya que en el lugar se ubica un gran bache que está causando estragos a los vehículos.

"Desde hace muchos años mi recorrido diario por la mañana y tarde es por el Periférico, y en este lugar entrando de Gómez Palacio a Torreón, se ha bacheado, sin embargo, a las autoridades tal vez se les olvidó bachear desde la entrada a Torreón, a partir de la mitad del puente, y no solo hacerlo desde la puerta amarilla, porque ahí dejaron un bache que es grande, y el cual está ocasionando daños a los vehículos", señaló el señor Moisés Ibarra.

Asimismo, otro más de los conductores, expuso que por la velocidad que se maneja en esta vialidad, los carros muchas veces no se percatan del bache, "y si lo hacemos, no tenemos mucho para donde hacernos porque entre la pasada de tráileres y que hay un retén cercano a este punto, no muchas veces se puede esquivar este bache, que al menos a mi ya me dañó una llanta", expuso el señor Rodrigo López, a quien se le entrevistó al acudir este medio de comunicación al lugar y encontrarse con el conductor parado en una orilla, unos metros adelante de este punto, revisando su llanta, la cual, según describió, escuchó y sintió un fuerte golpe al pasar por este bache.

De igual forma, los conductores que transitan por la zona, señalaron que en la calzada Escuadrón 201, existe la presencia de varios baches, los cuales, describieron, pasan y pasan los meses y las autoridades no se acercan a arreglar la vialidad, por lo que manifiestan, los vehículos ya han sufrido daños en sus amortiguadores y soportes del motor.

Por lo anterior, exhortaron a las autoridades correspondientes a tomar acción sobre esta situación para generar soluciones.