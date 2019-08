Arranca viaje al corazón del arte

Este lunes 26 de agosto, cerca de dos mil quinientos alumnos provenientes de veinticinco escuelas de nivel básico en la región, iniciaron con el recorrido virtual por un "Viaje al Corazón del Arte a través del Museo del Prado", realizado en el Centro de Convenciones de Torreón, en el cual se exponen más de 20 obras con su correspondiente narración, adentrando a los presentes al origen de cada pintura, y la manifestación artística de cada autor.

Además de los estudiantes, en este primer día de funciones, siendo que se contempla se desarrolle durante los siguientes días, hasta concluir el próximo jueves 29 de agosto, también estuvieron presentes padres de familia y profesores.

Desde este primer encuentro, dado en cuatro funciones, con las obras del destacado Museo del Prado, se pudo observar como los menores presentes quedaban sorprendidos con la exhibición de cada una de las obras, las cuales al contar por parte de los guías provenientes de España, con su respectiva explicación, hizo que las niñas, niños, profesores y padres de familia presentes, descubrieran los detalles que rodeaban a cada una de las pinturas expuestas.

Datos como el de la copia con la que cuenta el Museo del Prado de la obra de Leonardo Da Vinci, "La Gioconda" o "Mona Lisa", la cual fue estudiada en el laboratorio en el 2010 para descubrir que este trabajo pictórico estaba más que una pintura similar, sino que incluso podría haber sido realizada en el mismo taller del polímata florentino del Renacimiento italiano, fueron parte de lo que descubrieron los asistentes en este arranque de recorrido virtual.

Asimismo, durante el paseo virtual por las salas del recinto, se mostraron detalles de las formas y posición de los retratados, en obras como "El lavatorio", la cual ilustra la nueva concepción espacial que irrumpió en la pintura veneciana en la década de 1530 por influjo del manierismo toscano y la presencia en Venecia de Sebastiano Serlio, de cuyo Secondo libro di perspettiva (París 1545) derivan el fondo arquitectónico y el despiece octogonal del pavimento.

Así, en cada una de las obras presentadas, los guías llevaron a los menores a adentrarse más al mundo del arte, brindando una explicación didáctica del porqué la posición de los retratados en algunas de las pinturas, las historias de las mismas, datos sobre los autores, entre otros aspectos que hicieron que el público de estudiantes de nivel básico en la región, se fuera con nuevos descubrimientos acerca del arte europeo.

Al concluir el primer día de recorrido por este museo europeo, se pudo ver a los niños emocionados, tal como fue el caso de Jonathan de Jesús, quien cursa el segundo grado en la escuela secundaria Ricardo Flores Magón, quien describió su experiencia con gran interés, "El recorrido estuvo padre, yo no sabía que existían tantas pinturas y menos sabía los secretos con los que cuentan cada una de ellas, me gustó conocer parte de las pinturas que tiene este museo español, me dieron ganas de conocer aún más", así lo relató.

Será un total de 267 camiones los que transportarán a alrededor de 8 mil alumnos de distintos puntos de la Comarca Lagunera de Coahuila para que vivan de cerca esta experiencia durante los días de exhibición.

Dentro de las escuelas asistentes, estarán secundarias técnicas, secundarias generales, estatales y telesecundarias, de los diferentes municipios de la Comarca Lagunera de Coahuila.

Cabe destacar que en septiembre del 2010 se llevó a cabo este proyecto por primera vez en el país, donde en Torreón hubo una asistencia de 12 mil 461 personas. Se repartieron 10 mil libros de arte a los alumnos de 66 escuelas públicas y 26 privadas.

Este proyecto únicamente se ha presentado en esta ciudad y en Puebla, y Torreón ha sido hasta el momento el más grande por su asistencia e impacto que ha hecho en la historia de la fundación.