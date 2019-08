Zlatan da tremendo empujón a compañero

Siempre se ha sabido que el sueco tiene un carácter muy duro, además de no callarse nada de lo que llega a pensar, esto le ha provocado una infinidad de problemas.

En el denominado "Clásico del Tráfico" se dio una peculiar imagen en la que el Zlatan empuja a Lletget luego de que este se acercará a Ibrahimovic para formar la barrera en un tiro libre a favor de Los Angeles FC.

La jugada en ese cobro de una falta no prosperó, pero el video de la misma se comenzó a hacer viral mediante las redes sociales.

El encuentro terminó en un empate a tres anotaciones por bando, en donde el delantero sueco volvió a ser clave en el funcionamento del Galaxy, anotando dos goles.

