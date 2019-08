Amaury Vergara revela por qué salió Higuera de las Chivas

Para la afición del "Rebaño Sagrado" la salida de José Luis Higuera fue un respiro a una gestión que nunca consideraron cercana a los "Chivahermanos".

En entrevista para un medio de comunicación, el presidente del club, dijo que Higuera ya no forma parte del club, como se ha especulado en las últimas semanas en las redes sociales.

"En el tema de José Luis, se necesitaba un cambio en esa posición, y tomamos la decisión y creo que fue una buena decisión", menciona Amaury.

A pregunta expresa de Miguel Gurwitz, sobre si ya no aportaba su función dentro del equipo, el hijo de Jorge Vergara respondió que "más que no estar sumando, no estábamos logrando los objetivos que nos habíamos planteado y es así de sencillo".

En torno a las decisiones que se tomaban dentro de la institución rojiblanca en la estancia de José Luis Higuera respondió que todo eso era una falacia, mencionando que en Chivas como en todas las empresas de los Vergara '"todas las decisiones son consensuadas".

El presidente de las chivas aceptó que dentro de la afición existe un sentimiento de felicidad con la salida de Higuera y mencionó categóricamente que José Luis ya no es parte del equipo, aseverando que no tiene puesto ni como consejero del club, pero aceptando que en Guadalajara se le tiene un gran agradecimiento. "Hay agradecimiento por que fue una persona importante dentro de la institución, se cerró un proceso y le deseamos mucho éxito en donde sea que lo vaya a buscar, pero en Chivas se cerro completamente al cien por ciento el proceso con José Luis Higuera.