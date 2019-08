Famosos celebran el Día Internacional del Perro con fotos

Entre los famosos se encuentran Amanda Seyfried, Mark Rufallo, Chris Evans, Tony Bennett, Los Muppets, Henry Cavill, entre otros más han presumido el amor por sus compañeros de cuatro patas.

La actriz de Mi amigo Enzo, película que actualmente se encuentra en cartelera y que trata sobre las memorias de un perro golden retrevier que narra las vivencias aprendidas con "Denny" (Milo Ventimiglia), su dueño, quien es un reconocido piloto de carreras de autos, subió hace un día una imagen a lado de su mascota de nombre Finn.

Este perro fue adpotado de un refugio y ha ayudado a Seyfried en su batalla contra la depresión y el trastorno obsesivo y compulsivo que padece desde hace años y que ella misma ha confesado tener en diferentes entrevistas.

Quien diera vida al Capitán América en la serie de Avengers, Chris Evans, compartió en Twitter para la envidia de muchas y alegría de otros una imagen en donde se le ve acostado en su cama y a lado de él se encuentra su perro plácidamente descansando en su hombro.

Otro amigo y compañero de aventuras en las cintas más famosas de superhéroes de Marvel Studio de Evans, es sin duda Mark Ruffalo, quien para celebrar este día le colocó a su pug los puños de Hulk con la leyenda: "Parece que el cachorro está listo para arruinarte tú feliz día del Perro".

Anthony Dominick Benedetto, mejor conocido como Tony Bennett, siempre sonriente también hizo su felicitación por este día al compartir en su cuenta del pajarito una foto donde se le ve cargando a su perro de raza maltés blanco.

Celebrating #NationalDogDay today with Happy! Post a photo if you are celebrating with your dog too! pic.twitter.com/efvHdtNRsF

Y bueno quien tiene todo el derecho de celebrar porque es su día es sin duda es Rowlf el perro pianista de Los Muppets quien pidió hasta su hueso.

No bones about it: it's a doggone great day fur celebrating the coolest canine, the most popular pooch Rowlf the Dog! #NationalDogDay pic.twitter.com/DFoUByzPax