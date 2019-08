Invierten casi 90 mdp en Desarrollo Social en GP

Víctor Habib Araluce, director de Desarrollo Social, dijo que la inversión global en esta dirección fue de 89 millones 930 mil pesos aplicado en materia de fortalecimiento de tejido social, el mejoramiento de vivienda y en educación, beneficiando de manera directa a un total de 97 mil 834, gomezpalatinos en los tres años de la presente administración a través de distintos programas sociales.

Señaló que a raíz de los recortes presupuestales en el gobierno federal en este año, programas de Desarrollo Social como los Centros de Desarrollo Comunitario o los Comedores tuvieron que ser absorbidos por el Ayuntamiento, a fin de no suspender los servicios a la ciudadanía en las zonas de atención prioritaria.

"En el presente gobierno federal, este programa desapareció, no hubo recurso para los comedores comunitarios ni tampoco para los centros de desarrollo comunitario, sin embargo, a través de la Tesorería, del recurso propio del Ayuntamiento, se mantuvieron los ocho comedores y los siete centros", explicó.

Manifestó que estos lugares se encuentran en las denominadas zonas de atención prioritaria o comunidades de marginación y pobreza extrema.

Indicó que los Centros de Desarrollo Comunitario están en las colonias Felipe Ángeles, 14 de noviembre, Nuevo Gómez, La Popular, Solidaridad, y Javier Mina, con más de 14 mil beneficiarios a quienes se buscó enseñar algún oficio para generar autoempleo, con cursos certificados.

Los cursos y talleres que se impartieron aquí son de capacitación en habilidades para el trabajo, certificados como repostería, panadería, costura, belleza, soldadura, cocina, clases de regularización, ingles para niños y adultos, etc., talleres no certificados de piñatas, fortalecimiento educativo, conservación del medio ambiente; talleres de promoción de los derechos ciudadanos y no discriminación, prevención de la violencia, promoción de la igualdad de género y talleres complementarias deportivos como aeróbics, tae kwon do, futbol; y artístico culturales como música, entre otros de interés por parte de la comunidad.