¿Quién es la máscara? rompe récord de audiencia

El programa ¿Quién es la máscara?, que se estrenó este fin de semana por Las Estrellas, rompió el récord de audiencia en la historia de la televisión.

El sistema de medición Nielsen arrojó que el programa llegó a un total de 8,7 millones de personas, marcando un hito para las audiencias.

#QuiénEsLaMáscara estrenó como el reality más visto en todo el 2019

¡Gracias a todos los segmentos de audiencia por su preferencia! pic.twitter.com/bePXdqZVAd — Televisa Prensa (@Televisa_Prensa) August 26, 2019

Ayer #QuiénEsLaMáscara rompió récord de audiencia en México. Gracias a todos por sus comentarios. Me alegro que se hayan divertido tanto como nosotros. pic.twitter.com/TpUGcpmsxe — Carlos Rivera (@_CarlosRivera) August 26, 2019

La producción de Televisa cuenta con la conducción de Omar Chaparro y Natalia Téllez; Carlos Rivera, Yuri, Consuelo Duval y Adrián Uribe son los jueces de este reality.

El show cuenta con 16 celebridades que, disfrazadas de pies a cabeza, tratan de impresionar a los jueces con su canto y éstos, a su vez, tratarán de adivinar quiénes son.

El productor Miguel Ángel Fox dijo hace unos meses que guardaron a piedra y lodo las identidades de los concursantes porque este tipo de cosas no se pueden ocultar por mucho tiempo.

¿Quién es la máscara? se estrenó este domingo a las 20:30 horas y contará con 8 capítulos. El formato es una coproducción entre Televisa y Endemol Shine Boomdog, basado en The king of the mask Singer.