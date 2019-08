VOZ DEL DIHABLO

El nuevo disco de Amon Amarth, Berserker, está compuesto por 12 canciones. En el interior de cada copia en físico aparece una leyenda: “Fear not death for the hour of your doom is set and none may escape it”, algo así como que no hay que temer a la muerte o momento de perdición porque de todas formas nadie escapa.

Los ‘berserker’, según la cultura vikinga, eran una clase de guerreros, los más letales entre los nórdicos. Tal cual como aparece en la ilustración de la portada del disco de Amon Amarth, estos personajes históricos andaban semidesnudos y su poca vestimenta era a base de pieles de animales. Mordían sus escudos, hacían gestos de guerra eufóricos y combatían como nadie. Según cuentan algunos estudiosos, toda esta agresividad inusitada tenía que ver con un hongo del cual se alimentaban, amanita muscaria. Será el sereno, dijo la “Chimoltrufia”, de nuestra cultura popular contemporánea. Lo cierto es que en esta producción, la banda sueca ha perdido fuerza y ganado en melodía; la agresividad de los ‘berserker’, según cuenta la leyenda, no está presente en casi la hora que dura el undécimo larga duración. Amon Amarth encabeza junto a Judas Priest la edición 2020 del Wacken Open Air, que de paso está decirlo, agotó sus entradas en un día… o menos. Son dos bandas muy diferentes, aunque quizá sea el momento justo de pasar la estafeta generacional. Las bandas clásicas del ‘heavy music’ están cayendo por ley de la naturaleza y el paso del tiempo, dejando el campo libre a vikingos pasados por agua, en una época difícil para la música extrema. Son 30 años de trayectoria los que separan a Priest de Amarth; precisamente Halford llegó el domingo pasado a los 68 años de edad y su emblemática banda celebrará en el WOA 50 años de carrera, mientras que los suecos apenas rebasan los 20 años como grupo. Abajo en el cartel, desfilan grandes nombres: Sodom (con show dedicado al Agent Orange), Mercyful Fate (en el año de su regreso) e Hypocrisry (‘destroys Wacken again’). Y la cosa no para ahí, le siguen: At the Gates (con el Slaughter of the Soul show), Death Angel y Venom. Si aquí se quedara el cartel, estaría completo. De lujo. Pero no, aún faltan más bandas, muchas más bandas por anunciar. Por algo es el festival de metal más grande y famoso del mundo. Y si volteamos a este lado del mundo, lo más cercano que hay de esa talla hoy es el México Metal Fest. Pudo ser la edición del año pasado del Hell and Heaven la que reunió a grandes leyendas, pero hablando de metal pesado, creo que el MxMF se consolida cada vez más. La próxima semana, el jueves 29, se estará presentando Enforcer junto a Warbringer en Monterrey como parte de los eventos previos. Hay que estar ahí; será gratis para quienes ya tienen su boleto. Y si volteamos a la Comarca, hay algo que comentar: la Voz del Dihablo ya está disponible también en video, con transmisiones en directo desde el mejor punto para escuchar rock en La Laguna. El inmortal Octavio Haces Gil, el maestro Gerardo “Harris” Silveyra y un servidor encontramos refugio en la “caja de la cerveza”, ubicado sobre Paseo de la Rosita, abajo de un conocido hotel de Torreón. Desde este sábado que pasó, los tres caballeros empezamos a comentar lo que tenga que ver con rock y metal relacionado a la “escena” o no de la Comarca, así como temas que podrían ser el de interés de varios. Para quienes gusten, nos pueden acompañar a partir de las 17:00 horas cada sábado, o de lo contrario seguir a través de La Música del Dihablo en Facebook. Por hoy, es todo. Comentarios en la página o con el @Foko_54 en twitter. Nos vemos en el infierno.