Contexto lagunero

Trabajar desde casa se está convirtiendo en una práctica muy común en el mundo del trabajo, de hecho, ya no es solamente trabajar desde casa, ahora es trabajar desde donde sea, los empleados ´pueden trabajar desde donde ellos deseen. Los gerentes se preocupan de que los empleados que trabajan de manera remota trabajen menos de lo esperado o mezclen sus responsabilidades personales con el trabajo. También hay preocupaciones de que permitir a los empleados trabajar desde donde sea, pueda provocar una comunicación y una colaboración menos efectivas con sus colegas de trabajo.

Recientemente se dio a conocer un nuevo estudio sobre los efectos del trabajo remoto, los investigadores analizaron la productividad de los empleados que cambiaron de trabajar desde casa WFH (por sus siglas en inglés, que significan Work From Home), al programa de trabajar desde donde seaWFA (por sus siglas en inglés que significanWork From Anywhere). Sus resultados indican que la productividad aumentó 4.4%, sin efectos en la cantidad de retrabajo (trabajo que es necesario volver a hacer debido a una deficiencia).

A pesar de algunas cancelaciones de políticas de trabajo remoto, los datos recientes de los Estados Unidos indican que el trabajo remoto va en aumento. La Organización Gallup reporta que el 43% de los empleados estadounidenses han invertido algún tiempo trabajando de manera remota. Los datos del censo del año 2018 muestran que el 5.2% han trabajado totalmente desde casa. La nueva opción de trabajar desde donde sea permite al empleado trabajar desde algún lugar dentro del país, y, en algunos casos desde cualquier parte del mundo en donde exista disponibilidad segura de internet.

Los empleados de cualquier edad, con habilidades tecnológicas, valoran mucho la opción de trabajar remotamente.

Un estudio elaborado en el año 2017muestra que el empleado promedio está dispuesto incluso a aceptar una reducción de sueldo hasta del 8% si le dan la opción de trabajar desde casa. Lo anterior demuestra que los empleados le asignan un valor monetario a la flexibilidad que da una política de WFH -trabajar desde casa-. Y con la política de WFA -trabajar desde donde sea), los empleadores añaden aún más valor para los empleados, al garantizar flexibilidad geográfica. Esta es una diferencia significativa porque cuando el empleado trabaja desde casa, puede recoger los niños en la escuela o hacer otras actividades con libertad, y trabajar desde donde sea, los empleados pueden también reubicarse para vivir cerca de sus parientes mayores o para vivir en una comunidad de más bajo costo o más confortable.

Sin embargo, los gerentes se preocupan porque opinan que el trabajo remoto limita mucho el aprendizaje informal que se obtiene al estar al lado del trabajo de otros empleados. En un centro de llamadas de una agencia de viajes de china, encontraron que al cambiar a los empleados para trabajar desde casa WFH, la productividad aumentó 13%, aparentemente, debido a la reducción en los tiempos de descanso y en la disminución del ausentismo por enfermedad, combinados con un ambiente de trabajo más confortable. La pregunta es si los empleados presentarán aumentos de productividad similares trabajando desde donde sea, WFA.

Algo por demás interesante, lo es el hecho de que las investigaciones demuestran que los empleados con mayor antigüedad -los que ya están cerca de la jubilación-, están más dispuestos a trabajar desde donde sea, ya que esta opción les permite un “pre-retiro amistoso” al tener la oportunidad de trabajar desde una comunidad de descanso o vacacional y esto hace que empleados mayores, valiosos para la empresa, deseen permanecer más tiempo en la fuerza de trabajo, laborando a distancia desde donde sea.

Aquí doy unas recomendaciones para las empresas que quieren considerar la posibilidad de establecer políticas de trabajo remoto:

-Al establecer una política de trabajar remotamente, la empresa debe conceder al empleado verdadera autonomía y flexibilidad, en lugar de tratar de imponer una micro supervisión remota. Al conceder una mayor autonomía, se fomenta la productividad del empleado.

-La empresa debe tener el compromiso de los empleados que trabajaran remotamente, para utilizar herramientas de trabajo comunes para quienes trabajan remotamente.

-Es conveniente apoyar a los empleados para que tengan contacto con otros empleados que también trabajan de manera remota para otras empresas.Más aún, si se suministran recursos para reuniones informales con colegas que también trabajan remotamente para otras empresas, lo anterior aumenta significativamente el potencial de aprendizaje informal. También se pueden organizar reuniones del equipo de trabajo, reuniendo periódicamente fuera de la empresa a quienes trabajan en la oficina y a quienes trabajan remotamente, para tener una mayor cohesión del equipo.

-Basado en las investigaciones, enfocadas en empleados experimentados, es mejor ubicar a los empleados nuevos en la oficina por un tiempo razonable para permitir un adecuado aprendizaje informal al convivir con colegas experimentados en un ambiente cara a cara.

-No todos los puestos de trabajo pueden ser desarrollados de manera remota. Si el trabajo de la persona es muy independiente, y puede desempeñarlo con muy poca o ninguna supervisión, la implementación de trabajar desde donde sea WFA, tiene más probabilidades de motivar aumentos en la productividad que beneficien a ambos, empresa y empleado.