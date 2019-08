ARTURO PENICHE tiene una Cita a ciegas

Cita a ciegas es el título de la nueva producción en la que participa Arturo Peniche. Junto a Victoria Ruffo, Omar Fierro, Juan Ferrara, Susana Alexander y Sofía Garza, busca regalar sonrisas a las familias mexicanas con una divertida historia donde 'Lucía', una joven soltera de 30 años, apuesta con su madre 'Maura' a que el día de la boda de su hermana 'Marina' llegará más delgada, con pareja y un colorido vestido.

Tendrá 258 días para conseguirlo y, de lograrlo, se quedará con la casa; si no, tendrá que practicarse una liposucción.

Peniche da vida a 'Federico Salazar', un médico cardiólogo, padrastro de 'Lucía'. Un hombre que piensa antes de actuar y que a pesar de que su relación con 'Maura' es cada vez más fría, la ama.

En cuanto el actor leyó parte del libreto quedó fascinado y no dudó en aceptar el papel que le ofreció el productor Pedro Ortiz de Pinedo.

"Me dieron los primeros 10 capítulos y se me hicieron interesantes. Creo que en este momento que el país está pasando algún modo de acomodo de muchas cosas, es más que necesario que se hable de la familia, de la conducta que los padres podemos tener con los hijos, que puede ser un tanto tajante, agresiva, llámese ahora 'bullying' y creo que es un tema bastante interesante", dijo respecto a su personaje.

Gran parte de su familia se dedica a la Medicina.

"He tenido la oportunidad de ver a Gaby, mi hermana, operar. He ido aprendiendo un poco el trabajo en un quirófano, con mis cuñados también; soy una persona muy inquieta, me gusta hacer trabajo de campo… He observado sus conductas, como cuando tienen que dar una información difícil a los familiares y otras cosas", agregó.

Desde su perspectiva con 'Federico' hace un reconocimiento "a lo valiosos que son los médicos en nuestras vidas", de ahí que trate de hacer a su personaje "lo más allegado a la realidad", un tanto serio, tomando en cuenta que "la historia no es necesariamente una comedia", sino una trama con un "lenguaje simple y sencillo" en la que no hay cabida para los disfraces; todo deber ser natural y lo más apegado a una sociedad real.

A diferencia de 'Federico', el personaje de 'Marina', interpretado por la actriz Oka Giner, solo "quiere mostrar a la gente y juventud que debemos creer en nosotros mismos y que tenemos que respetarnos", empezando por uno mismo, pero aunque cada papel posea un trasfondo diferente, lo que se busca es entretener y aportar algo que los televidentes descubrirán conforme avance la historia que se transmite de lunes a viernes a las 20:30 horas por Las estrellas.

Elenco En la novela participan:

*Victoria Ruffo

*Arturo Peniche

*Omar Fierro

*Sofía Garza

*Gonzalo Peña

*Susana Alexander

* Juan Ferrara

*Édgar Vivar

*Sara Corrales

*Oka Giner

*Adrián Di Monte