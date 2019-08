Ayrton Preciado podría reaparecer con Santos

Ayrton Preciado está recuperado y listo, para ser tomado en cuenta por el técnico Guillermo Almada cuando lo requiera. Así lo dejó ver el ofensivo ecuatoriano, durante una entrevista realizada por Santos Laguna y que el club albiverde, publicó en sus diferentes plataformas digitales y de redes sociales.

"Uno quiere estar ahí con los compañeros, me mentalicé que tenía que recuperarme al 100, trabajar doble o triple turno, para poder estar bien físicamente, poder dar todo lo que la gente espera de mi, para que el entrenador pueda contar conmigo" dijo ante la cámara dentro de la sala de prensa Miguel Ángel Ruelas Talamantes del TSM.

El jugador quiere trascender con los Guerreros y ser ese elemento importante para el club, ganarse el puesto como titular. De acuerdo a Preciado, ya recibió el alta médica y se ha entrenado en lo físico, por lo que solamente falta lo futbolístico para poder contribuir a la buena marcha del líder de la Liga MX.

"Solo pienso en trabajar, estar a disposición del entrenador, que pueda ver que estoy al nivel de mis compañeros, completamente decidido a mostrar lo mejor de mi, quiero ser ese jugador importante para el club, ganarme el cariño de la hinchada, que tiene muchas expectativas en mi, ahora que estoy recuperado al 100, pienso dar lo mejor de mi, para que todos tengan esa alegría".

Se consideró como un futbolista que puede afrontar este tipo de situación, por lo que saldrá adelante con trabajo y fé, para dar lo mejor de él y convencer a la afición, que está capacitado para estar a la altura del club.

"Me estoy esforzando, sé que no es fácil, no me alcanza solo con mi talento, estoy dispuesto a trabajar, conversado con los entrenadores, con la confianza que me han dado, estoy seguro que no los voy a defraudar, de mi parte pueden estar tranquilos y lo haré por esta camiseta".

Ayrton, participó a su llegada en el Apertura 2018, en 14 partidos con los albiverdes, aunque apenas en tres encuentros fue como titular. En el Clausura 2019, disputó 10 encuentros, de los cuales 8 fueron de inicio, con dos goles anotados, uno de ellos en la victoria 2-1 sobre Cruz Azul en el Estadio Azteca.

Los Guerreros entrenaron sábado y domingo en el Territorio Santos Modelo (TSM) a puerta cerrada. Hoy lo harán de nueva cuenta, para mañana viajar a León, Guanajuato, ya que el miércoles visitarán a la Fiera en la primera doble jornada del Apertura 2019.