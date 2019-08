Piden 'intervención decidida' en Paseo Morelos

Regidores del PRI en el cabildo de Torreón llamaron a las autoridades municipales a que se haga una intervención "decidida" en el Paseo Morelos de la zona centro, lugar que agrupa cada fin de semana a cientos de personas que buscan pasear y acudir a los negocios de los diversos giros.

La síndica de vigilancia, Dulce Pereda, afirmó que en "reiteradas ocasiones" han realizado peticiones a la coordinación del espacio, además de otras direcciones involucradas, a que tomen determinaciones respecto a limpieza y rehabilitación del espacio, sin embargo no han recibido respuesta alguna.

"Realmente es preocupante que, más allá de que no le metan una rehabilitación en serio al Paseo Morelos, pues ni siquiera están vigilando el lugar, hay un desorden en todos lados, mucha suciedad, los eventos que hay, los pocos eventos que de verdad tienen éxito los está organizando la misma ciudadanía, de lo que organiza el municipio pues no se comenta casi nada, es muy triste porque están dejando tirado un proyecto muy valioso nada más porque lo generó otro gobierno, de otro partido".

Por su parte, el regidor Antonio Gutiérrez Jardón, señaló los casos de perforaciones que se han realizado de parte de algunos negocios en el concreto estampado, así como la falta de proyectos adicionales para detonar el comercio en todo el espacio.

"Desgraciadamente hay muy buenas ideas que no están siendo implementadas, se han propuesto algunos proyectos de sombreado, para que la gente vaya más temprano en familia ahí a la Morelos, no solamente que sea un sitio de antros en la noche, pero en fin, hay muchas cosas que a las que no se le están poniendo atención", dijo Gutiérrez Jardón.

Cabe recordar que tampoco el gobierno del estado ha iniciado formalmente con el proyecto de rehabilitación que se prometió para el espacio, durante la última semana de julio el titular de la Secretaría de Infraestructura del estado, Gerardo Berlanga, señaló que las acciones en el lugar iniciarían en este mes de agosto, pero resta sólo una semana y aún no se ha dado el anuncio formal de arranque de obras.

Condiciones