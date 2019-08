Viven entre calles enlodadas y baches

En toda la calle Peltres ubicada en la colonia Rincón La Merced, así como en algunas de las cuadras colindantes a esta vialidad, se observa un camino lleno de baches y partes muy enlodadas debido a los trabajos de sustitución de las redes de drenaje y la introducción de nueva infraestructura hidráulica.

Sumado a lo anterior, debido a los destapes de los conductos destinados al paso de la red sanitaria así como a la presencia de las recientes lluvias, se percibe un olor a drenaje en toda la cuadra.

Vecinos del sector señalan que esta problemática ya va para un mes, tiempo en el cual, mencionan, no se ha visto que se continúe con los trabajos.

"Ya tenemos como un mes así, los trabajos que estaban haciendo no se ve que los continúen, y pues la que la llevamos somos los que vivimos aquí, ahora con estas lluvias todo el camino se ha vuelto lodo, además hay muchos baches, y lo peor es el olor a drenaje en todas las cuadras de este lado, es insoportable, ya a muchos con este olor nos ha comenzado a doler la panza y hasta nos hemos enfermado del estómago y los niños, ni se diga, pero no vemos que las autoridades den conclusión a esto", señaló la señora Verónica, vecina del sector.

En el lugar se puede observar las máquinas totalmente con las que se está realizando el trabajo, totalmente paradas, estacionadas al lado del cordón de la banqueta.

"Aquí nada más hemos visto a las máquinas paradas no sabemos qué esté pasando, ni por qué nos tengan viviendo así las autoridades, a nuestras casas le entra polvo de más, además pues tenemos que ingeniarnosla para pasar porque con la calle llena de tierra, y ahora de lodo con las lluvias, pues no sabemos ni por donde, necesitamos que nos soluciones esto, porque además este problema se suma a el agua pestilente que sale de las llaves de nuestras casas, y esto no puede ser", relató la señora Marcela.

Finalmente los habitantes del sector, piden a las autoridades del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento que puedan concluir dichas obras y poner solución a los problemas que han surgido en esta colonia.

Afectaciones