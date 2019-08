Se preparan para reunión sobre apps

Será este martes cuando se lleve a cabo la segunda reunión entre autoridades municipales y representantes de líneas de taxis en Torreón, buscarán llegar a un acuerdo respecto al tema de Uber y plataformas similares.

Fue durante la semana pasada cuando unos 150 taxistas se manifestaron sobre dicho tema en la Plaza Mayor, reclamaron acciones específicas contra tales plataformas de parte del alcalde Jorge Zermeño y su dirección de Vialidad y Movilidad.

Posterior a la protesta las partes se reunieron para analizar opciones, pero no se llegó a ningún acuerdo.

El fin de semana pasado, los transportistas advirtieron que "nada ha cambiado" respecto a las demandas originales que solicitaron al alcalde Jorge Zermeño, por lo que buscarán que se tenga por escrito un compromiso firmado para que el municipio organice operativos de decomiso contra Uber, DiDi y otras similares.

"No podemos aceptar otra cosa que no sea un operativo especial contra Uber, no hay otra alternativa en este caso, porque suficiente tiempo se les ha dado para que se regulen y no ha pasado... en otras partes de México sí han podido, que tengan amparos es otra cosa, pero aquí lo que queremos es ver que la autoridad se ponga en su papel", señaló Francisco Guardado, representante del Grupo Empresarial del Transporte en Torreón.

Guardado además señaló que para el operativo especial solicitarán el apoyo de agentes de Vialidad, esto a pesar de la negativa que han manifestado autoridades al respecto.

"Deben de tener a los suficientes agentes para esto, no se vale que estén encima de nosotros, de la gente y que a ellos no les hagan nada, les pedimos que hagan algo ya, vamos a esperar más tiempo", advirtió el empresario del transporte público.