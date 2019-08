Todavía esperan reunión con alcalde

A unos días de la toma de protesta del nuevo alcalde de Ciudad Lerdo, Homero Martínez, la agrupación Empresarios Lerdenses A.C., no ha logrado reunirse con el edil electo, pese a que la invitación está hecha desde hace varias semanas.

Esta situación no ha prendido "focos rojos" a los representantes de la iniciativa privada, pues consideran que obedece a la agenda saturada que ha tenido el alcalde electo, tras la ratificación del triunfo por parte del Tribunal Electoral.

"Tenemos una solicitud de reunión, no hemos tenido respuesta (…) es por cuestiones de agenda, entrega-recepción y porque estaban esperando la resolución definitiva, no se quería comprometer hasta que tuviera la certeza", dijo el presidente de la asociación, José Félix Soto.

Comentó que "no se puede decir que no hay disposición, creemos que posterior a la toma de protesta vamos a tener una reunión, no debe haber ningún problema".

La reunión persigue el objetivo de conocer el plan de trabajo de quien dirigirá el ayuntamiento durante los próximos tres años, además de las personas que conformarán el gabinete y los puestos clave.

"Estamos seguros de que vamos a tener una buena respuesta por parte del presidente y vamos a trabajar por el bien de Lerdo".

Cabe mencionar que durante la Administración de María Luisa González Achem, Empresarios Lerdenses A.C., fue una de las organizaciones más críticas, en un municipio que hasta entonces tenía poca participación de parte de la sociedad civil y la misma iniciativa privada.