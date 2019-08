Denuncian que agua sale sucia

Vecinas de la colonia Rincón La Merced se manifestaron ante la molestia que mantienen debido a que señalan que en sus hogares el agua potable sale mezclada con suciedad e incluso huele a drenaje.

María Ramírez, vecina del lugar señaló que personal del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas) acudieron a la colonia para revisar el caso.

"Aquí han estado trabajando en las colonias, porque este mismo caso se ha presentado por calles, primero fue en una, vinieron y disque arreglaron, pero días después ya se estaba presentando el problema en otra calle, y así ha estado, son varias las casas que estamos con este malestar, porque no podemos usar la poca agua que sale en nuestras casas", expresó.

Asimismo, dijo que el mismo personal de Simas les recomendó no bañarse, no lavar trastes, no lavar ropa, en sí, no utilizar para nada el agua que sale de las llaves de sus casas, ya que es muy riesgoso.

"Así nos dijeron los de Simas que ni usáramos el agua que porque es riesgoso, la cosa es que no nos podemos bañar, lavar ropa, trastes, el aseo personal, lavarnos los dientes, nada podemos hacer con esta situación que no sólo vivimos nosotros como adultos, sino muchos niños que aquí habitan, quienes ya han comenzado a enfermarse del estómago, y es que tan solo el olor que se despide en la colonia es a puro drenaje, requerimos ya de una solución, porque solo vinieron un día tomaron muestra y que según la iban a analizar, pero no hemos tenido respuestas ni soluciones", señaló.

Por su parte la señora María del Rosario Placencia, habitante de este mismo sector, indicó que Simas es muy puntual para enviar los recibos del agua, misma que sigue cobrando, a pesar de que el agua ni se puede usar, "e incluso a veces ni hay, ahora con esto muchos tienen que estar comprando agua purificada para bañarse, hay bebés en algunas de las casas, se requiere de una solución rápida", manifestó.

Finalmente, las cerca de 20 vecinas que se manifestaron ante este caso, señalaron que de no obtener una respuesta y resultados por parte de las autoridades de Simas, acudirán a las oficinas con agua de la que sale de sus casas para llevárselas y esparcirlas ahí "para ver que tal les parece el asunto".