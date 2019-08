Asegura alcaldesa una 'buena gestión' pese a 'adversidades'

En una semana se cumplen tres años de Gobierno de María Luisa González Achem al frente del municipio de Lerdo. Para la alcaldesa, su trienio estuvo marcado por "adversidades" y, aunque no esperaba tanta violencia política, descalificaciones y daño a su imagen, considera que en su gestión, le fue bien.

Sobre este tema y otros relacionados con el municipio de Lerdo, la presidenta municipal habló en entrevista para El Siglo de Torreón, de cara a terminar su encomienda en el periodo 2016-2019.

Antes de dejar la presidencia municipal, González Achem defiende que mantuvo la estabilidad económica en Ciudad Jardín, que hubo avances en materia de obras y servicios públicos y que incluso, la Federación y la Secretaría de Contraloría del Estado de Durango (Secoed)) siempre estuvieron vigilantes del actuar de su administración.

En el caso de la Contraloría Estatal, la presidenta recuerda que desde la era de la panista y exalcaldesa de Lerdo, Rosario Castro Lozano al frente de esta dependencia, fue regulada en términos de transparencia y rendición de cuentas.

"Cuando estaba la licenciada Rosario Castro en la Contraloría pues ella siempre había sido (la que la supervisaba) aún y cuando el licenciado Juan de Dios Castro (hermano de la panista y asesor del gobierno del alcalde de Torreón, Jorge Zermeño), es uno de los que me tiran con volantes y los meten abajo de las puertas, él como que siempre se ha dedicado a eso, bueno, yo no me meto, yo respeto.

Dice que en su momento y por escrito, le solicitó a la funcionaria estatal que se revisaran todas las obras que se han ejecutado en este municipio, precisamente para garantizar que los proyectos cuenten con las características que se establecieron en los contratos.

"Hice convenio con ellos para que me revisaran todas las obras. Me revisan que de veras coincidan los metros, que de veras esté el espesor indicado, que de veras estén las características como fue contratada la obra, hay un catálogo, yo creo que la gente normal no sabe y por eso argumenta tantas cosas y si alguien pone en el 'face', pues le dan vuelo y es el escaparate perfecto para tirar y desprestigiar, pero lo que no saben es que hay un catálogo y tú te tienes que sujetar, las Contralorías no te permiten, no es lo que yo quiera poner", mencionó.

Además, indicó que contrató auditorías externas. Una con un laboratorio manejado por Jesús Martínez y Martínez, "que es del equipo de la licenciada Castro, que son de partidos contrarios y ellos son los que me revisan, emiten dictámenes y eso me da a mí más tranquilidad".

La segunda auditoría externa fue con la empresa Navarro y Asociados, asociada a Gossler, S.C. y según la alcaldesa, la intención fue recopilar información contable y entregar finanzas sanas al Gobierno entrante, que será encabezado por el priista, Homero Martínez.

"Pues a lo mejor hubo detalles... que les falta una firma, que no hay requisición, a veces sí se te pasará algún documento, pero nunca un fraude o una obra".

Al cierre de su administración, María Luisa González Achem "presumió" un ahorro de casi el 50 por ciento en la facturación que hace la Comisión Federal Electricidad (CFE) de lo consumido por el servicio de alumbrado público, al pasar de alrededor de dos millones de pesos mensuales que se cobraban en un principio, a un millón de pesos que se comenzaron a facturar a partir del pasado mes de julio.

El ahorro obedece a un recuento de luminarias que hizo el Municipio en la zona rural y urbana y en el que se encontró que la dependencia federal les estaba cobrando el servicio en 12 mil lámparas, cuando Lerdo tiene cerca de 10 mil 500 luminarias, de las cuales 4 mil 450 son de tecnología LED, que representan un ahorro en el consumo de energía, pero que tampoco se estaban facturando como tales.

Según la alcaldesa, el saldo a favor es de 72 millones de pesos y se continúa negociando con la CFE para que con este recurso se cubra el adeudo que tiene el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado (Sapal) con la dependencia federal y que ronda en 10 millones de pesos.

El resto del recurso, se buscaría aplicarlo en las próximas facturaciones, pero ya del Gobierno municipal entrante.

Sobre la situación financiera del Sapal, dijo que hasta la fecha, el organismo operador de agua se mantiene al corriente con el Instituto Mexicano del Seguro Social y con el Infonavit, aunque quedará pendiente de resolver la deuda de más de 300 millones de pesos que se tiene con la empresa concesionaria Ticsa, por concepto de la operación de la planta tratadora de aguas residuales.

Lo anterior porque la Comisión Federal de Electricidad dejó de comprar cierto volumen de agua tratada al Sistema de Agua Potable y Alcantarillado, por lo que ahora éste último tiene que responder a la planta, por el convenio de hace 10 años.

Por otro lado y en lo referente a Desarrollo Económico, la alcaldesa asegura que se realizó promoción al municipio de Lerdo con el fin de generar empleos que ayudaran al sostenimiento de las familias. Se logró un total de 18 mil 900 empleos con la expedición de 634 nuevas licencias de funcionamiento, que representan 1,108 millones de pesos en inversión.

Comentó que de 2016 a 2019, se realizaron obras por 673 millones 698 mil 041.45 pesos, de los cuales se destacan 106 mil 686 metros cuadrados de pavimentación en 70 vialidades, además de 16 mil 417 metros de guarniciones de concreto, más de 23 mil metros cuadrados de banquetas de concreto y 11.5 kilómetros de construcción de carreteras nuevas.

Entre estas últimas, se encuentran la carretera El Refugio-Santa Anita, que es la entrada principal al Cañón de Fernández, la carretera La Mina-La Luz, importante zona de extracción de mármol, y la carretera Vicente Suárez- Grutas del Rosario, además de los 15 kilómetros de ampliación en la carretera León Guzmán- La Loma con la reconstrucción de Los Puentes en el tramo Puentes Cuates.

El Ayuntamiento de Lerdo rehabilitó siete pozos del sistema San Fernando, perforó cuatro nuevos pozos en el ejido La Luz, el Parque Raymundo, la comunidad El Ranchito y la colonia Juan José Rojas de Villa León Guzmán. También se construyeron cuatro mega tanques en las Villas de León Guzmán, La Loma, Nazareno y Villa Juárez, con el propósito de mejorar el abasto de agua potable.

En la recta final de su administración y como lo declaró en el arranque de su trienio, la alcaldesa María Luisa González Achem, sigue sosteniendo que es "natural" que los presidentes municipales conformen sus equipos de trabajo con familiares que operen y cobren en la nómina de los Ayuntamientos. Esto pese a que hay una Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos donde se impide la contratación de familiares.

"Mira, por ejemplo mi hermano Luis Fernando (exalcalde de Lerdo) entró de asesor desde (Roberto) Carmona, es un hombre que está enfermo, a él lo dializan tres veces a la semana, ¿tú tendrías corazón para darlo de baja y que se muera o que pague?, ¿de dónde paga las dializadas? Si nosotros somos familias que vivimos de nuestro trabajo, a ver, si no eres para tu hermano, ¿serás para la demás gente?, si no te duele él, pues ¿entonces quién te va a doler?.

La alcaldesa dice que algunos de los González que se mantienen en su administración, ya estaban cobrando desde gobiernos municipales pasados. Y agrega que actualmente "ahí hay hasta diez o doce de una familia y nadie dice nada. Yo tengo que asumir costos políticos, en aras de hacer el bien, se supone que llegas a una presidencia para hacer el bien. Dijeras tú 'es que les dio Tesorería, es que les dio Servicios Públicos... y mira los sueldos que les puso'".

Entre los familiares que contrató en su trienio, dicen que se encuentran: su sobrino, César Antonio Martínez González, como secretario técnico del Ayuntamiento y María Luisa González López, su sobrina, y que estuvo un tiempo como directora del Sistema DIF Municipal.

También figuró su hijo, Samir Rivera González, que en su momento fue presidente honorario, aunque por las características del puesto, no debió recibir remuneración por su desempeño.

Al cuestionar a la alcaldesa sobre si volvería a contratar a sus familiares en caso de que en un futuro volviera a ocupar la presidencia municipal, contestó que: "Pues quién sabe, lo pensaría, tuve tantas experiencias tan amargas que no sé, tal vez negociaría con otras presidencias para poder apoyar a mi familia, porque si apoyo a los extraños, pues con mayor razón a mi familia, ¿no lo harías tú?, ¿no es natural?".

Con su palabra y sin presentar documentos oficiales, María Luisa González Achem defendió a Luis Gerardo Mauricio Núñez, director de Servicios Públicos y con quien en días pasados se le relacionó por una supuesta empresa proveedora "fantasma" y un conflicto de intereses.

La alcaldesa señaló que su "mentalidad" siempre fue el "ahorro" y dice que "este muchacho es proveedor, él tiene una empresa muy grande, tiene un taller y es muy creativo y muy profesional, él no es político. Siempre tuvimos problemas y bloqueos con los directores que yo había invitado. Si se trataba de Retador Innovaciones, lo bloqueaban y lo exhibían, lo atacaron siempre, fue bien desgastante.

Él era proveedor pero luego lo invité a que participara como director, le dije: 'nada más que debes de estar consciente de que yo no te voy a poder comprar nada y no le compré nada", asegura.

Según González Achem, no se trata de un conflicto de intereses, "porque no le compré a él, no le compré, yo le dije claramente. Como proveedor le contraté una plaza y le di un anticipo, eso fue por decirte en abril, en mayo se hace director, pero el contrato era de abril, a ver, ya me hubieran metido 'al bote', entonces, porque tengo en ceros los resultados de las auditorías, ¿yo las invento?, ¿yo manejo a los auditores del Gobierno federal, a los de Durango?, hice director a un proveedor pero le especifiqué y no le he vuelto a comprar, lo que hay fue anterior".

Mencionó que la información de los contratos que celebró con Mauricio Núñez cuando este era proveedor, se encuentran disponibles en el Portal de Transparencia del Municipio.

La alcaldesa dice que el director de Servicios Públicos tiene una "mentalidad empresarial", y que "está completamente arrepentido" de haber tomado un cargo público, pues con las críticas que ha recibido se ha visto afectada su imagen. "¿Sabes que de su cuenta me puso toda la iluminación en Carlos Real?, porque él es de ahí, de su bolsa, él puso las luminarias, cuando yo fui, él ya las había puesto, también en la escuela, es un chavo que no necesita andar robando, él tiene su empresa, revísenle en Hacienda, es público".

Habló también de la forma en que se dio la incorporación de su hijo Samir Rivera González, a Movimiento Ciudadano, ahora regidor electo de Lerdo, así como de su relación con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Ciudad Jardín.

"Él (su hijo) es muy amigo de Gustavo (Samaniego, director del Sapal) y Gustavo es hijo de Blanca Holguín, que dirige Movimiento Ciudadano aquí en Lerdo, yo le dejé de hablar como un mes o más, me molesté mucho porque ella es la que lo estuvo invite e invite, Blanca pensó en Samir y en eso, ya él (su hijo) estaba molesto por los ataques y porque nos habían prometido un espacio (en el PRI), como presidenta tenían que haberme tomado en cuenta, yo no me molesté porque no me dieran la presidencia, yo les dije desde un principio que me trataran con respeto y con dignidad por la investidura que tengo, si no voy a ser candidata yo me sumo y lo acepto", expresó.

La alcaldesa dice que en su momento le estuvieron hablando del tricolor para que se registrara como candidata a la alcaldía, en búsqueda de la reelección.

"Me hacen como presidenta registrarme y llevé mucha gente, me acompañaron y voy y me registro y hago todo esto, y ya tenían la decisión tomada, digo, a título de qué me engañan, si yo he sido una priísta de toda la vida y he colaborado siempre. ¿No me merecía que tuvieran la cortesía de decidirme que no iba?, ¿qué nos molestó?, el trato y el engaño, todavía un día antes de que salieran a registrar la planilla, aquí en la casa estuvieron (el PRI) negociando con Samir la cuarta, todavía después de todo el proceso hablamos con el delegado de México y negociamos una regiduría y dijeron que sí. Pero al final no fue y dije 'ni modo hijo, ya vamos a terminar y habrá otras cosas qué hacer', ahí fue la gota que derramó el vaso y fue cuando Samir aceptó (ir a Movimiento Ciudadano).

La alcaldesa reconoció que su relación está fracturada únicamente con el dirigente del PRI en el estado de Durango, Luis Enrique Benítez Ojeda, quien la criticó porque aunque no se encontraba registrado en el PRI, el que su hijo Samir se registrara en la segunda regiduría en la planilla de otro candidato por otro partido, en este caso por Movimiento Ciudadano, mandaba un mensaje equivocado de división.

"Con el PRI no, porque el PRI somos muchos, está fracturada con ese grupo que ingresó al poder porque por eso me descalificaban". Además, asegura que en caso de una expulsión, "será su responsabilidad, yo toda mi vida he trabajado para el partido y he aportado votos".

´¿Se iría a otro partido?, se le preguntó.

No sé, nunca lo he pensado, jamás lo he pensado. A ver, las personas son ajenas y Samir no es un niño que yo le de un 'cinturonazo', es una persona que razona y mira, qué lamentable que mejor le dieran la oportunidad, como dijo Blanca Holguín, en un partido que lo acaba de conocer en vez del partido al que se había apoyado 30 ó 40 años de mi vida. Pero bueno, ahí lo dejamos y si Benítez, mi partido, decide expulsarme, bueno, ni hablar, yo no hice nada malo, ni lo traicioné porque no fui candidata por otro partido".

Una vez que termine su gestión al frente del Ayuntamiento de Lerdo, González Achem reiteró que se tomará unas vacaciones y que después estará trabajando desde sus oficinas, en la asociación civil "Unidos Logramos Más" y apoyando a la ciudadanía en materia de emprendedurismo. Aseguró que continuará en la política pero de momento no piensa buscar algún cargo público.

Último informe

La alcaldesa alista su último Informe de Gobierno. * Será la próxima semana que la alcaldesa María Luisa González Achem presente su informe en el teatro Centauro del municipio de Lerdo. * Su gobierno en Ciudad Jardín abarca el periodo 2016-2019. * Además de presidenta municipal, ha desempeñado diversos cargos en el sistema DGTI, en el CETIS 88 y directora del CETIS 47. * También ha sido diputada local del Distrito IX, que abarca Lerdo y el municipio de Mapimí. * Dice que terminando su trienio, tomará unas vacaciones y después atenderá una asociación civil.