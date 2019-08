'Me gusta vivir la vida', dice Laura Zapata

Pasaron dos años para que Laura Zapata regresara a Torreón y al volver la actriz se mostró muy contenta de compartir con los laguneros sus proyectos y su alegría por vivir porque "le gusta vivir la vida" pues tiene muchas cosas por las cuales estar agradecida.

La última vez que la también cantante estuvo en la ciudad fue en noviembre de 2017, En la gira Leo… Luego existo, donde dio lectura a la poesía de su propia inspiración, ahora dos años después, Zapata se encuentra lista para sacar su segundo libro, estrenar disco e iniciar obra.

Sobre estos temas y más platicó durante su charla con El Siglo de Torreón. Sonriente y algo acalorada, llegó a las instalaciones de este diario, donde se mostró muy feliz porque como ella dijo: "ya había tenido la oportunidad de estar aquí", la visita la realizó antes de atender el compromiso que la trajo a esta ciudad, ser la invitada de honor de una tienda de cosméticos.

"Estoy muy contenta por la invitación, además ahí me van a entregar un reconocimiento por parte de la Secretaría de Turismo y estoy muy contenta de estar en un lugar donde te quieren y te hacen regalitos".

Laura contó que se integra a la obra de teatro Arpías, del productor Omar Suárez, a la cual la habían invitado desde que se levantó el telón, pero tuvo que declinar la invitación porque su prioridad, en aquel momento, fue apoyar a los afectados por el sismo del 11 de septiembre del 2017.

"Me ganó el corazón y me dediqué hacer recolección de todo lo que los mexicanos aportaron de manera muy generosa y llevé 30 toneladas al estado de Morelos y 120 toneladas a Oaxaca, y fue muy padre porque puse mi granito de arena. Entonces ahora, después de dos años y con un gran éxito me incorporo a esta puesta en escena y estoy muy emocionada".

Laura recalcó que integrarse tarde a esta obra de teatro ha sido muy divertido, pues compartirá crédito con varias compañeras con las cuales ya había tenido la oportunidad de trabajar.

Pero la actuación no es lo único que ocupa el tiempo de Laura, pues su carrera de cantante también es prioritaria. "Conocí a Pedro Rivera en un evento, en honor a su hija Jenni Rivera, al que me invitaron a participar, fue en Santo Domingo, y nos llevamos muy bien, nos acoplamos muy bien con nuestro dueto, que ahora vamos hacer un disco de 20 duetos y haremos promoción por toda la República Mexicana y Estados Unidos".

El material, que tentativamente podría salir a final de año, será de temas rancheros, que son los favoritos de Laura, pues además de que se cantan 'muy a gusto' gracias a estos temas a llegado a lugares que no se imaginaba, como Rumanía, a donde llevó el tema de Llorona.

"Allá me quieren y me adoran, en mi última visita tuve la oportunidad de cantar con Radú, que es un charro rumano, pues cada año les llevamos una canción, ya hemos cantado El Sol, Cielo Rojo y ahora la Llorona, el próximo año creo que llevaremos La Cucaracha y también haremos un gran espectáculo con la fusión de las dos culturas, la mexicana y la rumana".

Sobre otras de sus facetas, la de escritora, comentó que actualmente esta terminando su segundo libro de poesías, Pensamiento ventana, porque participará en París en el Tercer Encuentro de Literatura Hispana.

"Voy acompañada por un pintor mexicano, Eduardo Urbana Merino, que ha llevado su pintura por todo el mundo y lo descubrí y unimos nuestros talentos y que da como resultado un libro donde se plasma buena poesía y pintura".

Sobre los nuevos formatos que lanzarán de las telenovelas, la villana favorita de las telenovelas comentó que es parte de la evolución que ha sufrido la televisión con los cambios de generaciones, por eso Laura no se queda atrás con el uso de redes y ella siempre esta retroalimentando a todos sus seguidores, "yo manejo todas mis redes y ellos lo saben, además los conozco porque tengo seguidores que son la Familia Zapata Solidaria y se ponen bravísimos cada vez que alguien se mete conmigo y de esa manera yo me mantengo vigente y en el gusto del público".

Sobre su relación con su hermana Thalía, Zapata aseguró: "Me da mucho gusto que ella está muy al pendiente de mi abuela y que finalmente entendió que el compromiso no es solamente mío que es abuela de todas, pero la única que es muy generosa con mi abuela y tenemos buena relación porque compartimos abuela es Thalía, y ella participa en su cuidado de manera muy activa y eso se lo agradezco públicamente".

Sobre su abuela Eva Mange, asegura que está muy bien y a sus 101 años se conserva muy feliz de estar con vida.

Y ese amor se lo contagia a su nieta Laura, quien asegura que "le gusta vivir la vida" pues está agradecida con todo lo que tiene, no solo en lo laboral, sino también en lo personal, donde se siente muy feliz y agradecida por tener a sus hijos, Claudio y Patricio, así que todos los días son para ella una gran oportunidad de hacer cosas nuevas.