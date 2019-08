Aplicarán 'Oficina Verde' en escuelas

La Secretaría del Medio Ambiente de Coahuila anunció la implementación del programa "Oficina Verde" para escuelas de nivel básico en la Comarca Lagunera, así lo dio a conocer su coordinadora regional, Glenda Quintero Carrillo.

Detalló que con el inicio del ciclo escolar 2019- 2020, el próximo lunes 26 de agosto arrancarán con este programa en su primera etapa, con 20 escuelas.

"Oficina Verde" tiene el objetivo de concientizar a alumnos, directivos y padres de familia sobre el uso de los recursos dentro de sus centros de estudio por medio de protocolos y reglas, que en muchas ocasiones rompen con los paradigmas establecidos en las escuelas pero que a largo plazo representarán un beneficio", puntualizó.

Asimismo, Quintero Carrillo explicó que este programa inicia con una capacitación donde se dan a conocer las estrategias para minimizar el consumo de energía eléctrica, agua y combustibles, en este caso de vehículos oficiales y del personal, material de limpieza y artículos de oficina.

También se hace especial énfasis el manejo de residuos, desde su clasificación hasta su confinamiento, en el caso del papel.

La Secretaría del Medio Ambiente anunció que dentro de este programa, por cada tonelada y media recolectada de papel clasificado como basura se les regalará 15 mil hojas de papel conocido como "hojas verdes", que han sido sometidas a un proceso de reciclaje y es ideal para las aulas y trabajo de oficina.

Con este programa se pretende llegar a todas las escuelas de la Región Laguna en bloques de 20 en 20, de acuerdo a un trabajo coordinado con la Secretaría de Educación del Estado.

Los recursos naturales son indispensables para la vida, no obstante el modelo de desarrollo y el estilo de vida que hemos adoptado nos hace pensar que hubiera recursos en abundancia y que estos no se van a terminar, desafortunadamente no es así.

Por ello, ante el desperdicio de los recursos naturales, se requieren más acciones para cuidarlos y aprovecharlos eficazmente, y las oficinas o aulas son un espacio perfecto para participar en un ejercicio de responsabilidad individual y colectivo, porque el cuidado de los recursos naturales representa un tema obligado en el que se busca promover el desarrollo de conocimientos, la reorientación de actitudes y hábitos y sobre todo, que el uso de los recursos sea un uso consciente y eficiente.

"Oficina Verde" es un programa de gestión y educación ambiental para implementarse en las oficinas, con las ventajas de ser una herramienta flexible que se adapta a las necesidades y demandas del sitio laboral y permite vincular las acciones con los temas ambientales para el cuidado del ambiente.

Adecuado uso de los recursos