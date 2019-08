'Soy un cab...', asegura Enrique Iglesias

"Soy un cabrón", dice Enrique Iglesias refiriéndose a que en ocasiones le gusta andar de fiesta pese a que ya tiene una vida marital.

El español dijo tales palabras durante un concierto que ofreció en el Auditorio Telmex de Guadalajara como parte de su gira 2019, el cual reunió a más de ocho mil personas de todas las edades.

Niños, jóvenes y adultos gozaron de la propuesta de Enrique, quien está vez se enfocó a sus más recientes temas urbanos dejando en segundo lugar sus clásicas baladas como Héroe.

Ofreció un espectáculo visual imponente que incluyó jugos de luces, rayos láser y enormes pantallas.

A las 9:30 de la noche del pasado viernes, el artista irrumpió en el escenario del Telmex.

El público lo recibió con gran euforia, sobretodo las mujeres.

Gritaban enardecidas mientras dirigían sus teléfonos móviles hacia el escenario buscando captar imágenes o videos del intérprete.

Con camisa y jeans de color negro, así como su clásica gorra inició el show con temas como Move to Miami, I like how it feels, Heartbeat y Bailamos.

Iglesias iba y venía por el escenario.

Se acercaba a muchas personas que se encontraban en las primeras filas, les cantaba y hasta abrazó a dos chicas de manera emotiva.

El hijo de Julio Iglesias sorprendió a la audiencia al presentar un set acústico conformado por Perdedor y Loco, fue antes de cantar el segundo tema cuando comentó que era cabrón por dejar tanto tiempo sola a su mujer (Anna Kournikova).

"Soy un cabrón porque de repente me gusta tomar la fiesta, la parranda.

Gracias a mi mujer que me aguanta pese a que veces no estoy por ir de fiesta o bien por mis giras", exclamó.

Otro momento especial se suscitó cuando Enrique entonó unas estrofas del tema Yellow de Coldplay, lo que evidenció su fanatismo por la agrupación liderada por Chris Martin.

Como un niño, así se divertía Enrique en el entarimado. En ocasiones jugaba con sus músicos, se tiraba al suelo, aventaba el soporte del micrófono o bien, abría botellas de agua y aventaba el líquido por todos lados.

La velada continuó con Duele, El baño y Súbeme la radio; temas que prendieron al máximo al respetable.

El romanticismo llegó con Héroe, una de las canciones emblemáticas de la carrera del astro.

Los fans la corearon de principio a fin y para hacer más especial el instante prendieron las lámparas de sus teléfonos.

Luego vino Nunca te olvidaré, rola que compuso Enrique justamente en la Ciudad de Guadalajara.

Tras una noche llena de hits, el artista terminó su show con I Like It, antes de irse ondeó una bandera de México.