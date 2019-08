Diego Luna regresa a saga de Star Wars

El maestro jedi Obi-Wan Kenobi, interpretado por el británico Ewan McGregor, así como el capitán Cassian Jeron Andor, a quien dio vida el mexicano Diego Luna, regresan al universo de Star Wars con sus propias series.

En la recta final del primer día de actividades de la convención más grande de fanáticos de Disney, D23 Expo, se hizo la presentación de ambos programas, mismos que se estrenarán a través del servicio de streaming de la compañía Disney+. Durante la convención, Kathleen Kennedy, presidenta de Lucasfilm, que acompañó en el escenario a Ewan, confirmó que el guión de la nueva serie de Obi-Wan Kenobi ya está escrito y comenzarán a grabarla en 2020.

En lo que respecta a Cassian Andor, este personaje encarnado por Diego Luna debutó en la galaxia en 2016 con Rogue One.

Es un oficial de inteligencia rebelde cuya misión es asesinar al científico imperial Galen Erso (Mads Mikkelsen), además de robar los planos de la Estrella de la Muerte para poder destruirla. Si bien cumplió con su misión y transmitió con éxito los planes a las Fuerzas Rebeldes, todo el equipo fue asesinado. Durante el encuentro, Luna recordó sus inicios en las telenovelas mexicanas y agradeció esta nueva oportunidad.

La serie sobre el espía también contará con Alan Tudyk, que interpretó al droide K-2SO y será una precuela de Rogue One.

El final de la exitosa saga Star Wars se estrenará el 20 de diciembre.

La productora Kathleen Kennedy y el director Abrams presentaron el nuevo cartel de Episodio IX, que tiene su énfasis en el duelo entre la protagonista Rey (Daisy Ridley) y Kylo Ren (Adam Driver), mientras de una manera difuminada de fondo se ve el rostro del Emperador.

Keri Russell, estrella de The Americans y vieja colaboradora de Abrams desde Felicity, es una de las nuevas caras en el universo, interpretando a Zorri Bliss. "Tengo este impresionante vestuario y casco que me gustó usar durante muchos días. Mi personaje es una especie de criminal y vieja amiga con Poe (Oscar Isaac)", reveló Russell. La gran noticia del panel de Star Wars fue mostrar un video con imágenes de la saga, culminando con el personaje de Rey, desdoblando un doble sable de luz escarlata y escuchándose tras ellas la voz del Emperador, indicando que ella ya es parte del lado oscuro de la fuerza. "El corazón de la película para nosotros es la Princesa Leia. Aunque tristemente Carrie Fisher, que la protagonizó, falleció hace un par de años, pudimos usar escenas que no usé en Episodio VII: El despertar de la fuerza", dijo Abrams.