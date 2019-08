Priistas piden salida de jefe de Vialidad

Regidores de la fracción del PRI en el Cabildo de Torreón, realizaron ayer una solicitud formal para pedir la destitución del director de Tránsito y Vialidad, Pedro Luis Bernal.

Fue alrededor de las 09:00 horas que los ediles presentaron el documento en la oficina del alcalde Jorge Zermeño Infante; se trata de la primera vez en la actual administración que se solicita la remoción de un funcionario público de su cargo.

Los ediles explicaron que dicha petición se debe a los cada vez "más frecuentes" incidentes de agresiones que ocurren por parte de los elementos, los cuales son a causa de la "falta de criterio y capacidad" del titular de la corporación municipal.

"No es una persona adecuada y eso lo único que ha ocasionado es que se den este tipo de enfrentamientos entre los ciudadanos y los agentes... A mí lo que me preocupa es que tampoco hay disponibilidad para aceptar sugerencias, es una persona cerrada", dijo el regidor Antonio Gutiérrez.

Por su parte, la síndica de vigilancia, Dulce Pereda, afirmó que no se trata de una situación de "politiquería", sino de una preocupación "genuina" para que la situación no escale a mayores.

"Esto va subiendo y no vemos que el señor Pedro Luis atienda la situación, tampoco el alcalde parece verlo, en lugar de eso presentaron el programa 'No a la mordida', pero no se trata de eso, el tema va más allá de los sobornos", dijo Pereda.

El secretario del Ayuntamiento, Sergio Lara, dijo que "no es momento de politizar en el trabajo de la función pública, cuando el deber exige resultados a los torreonenses".

Pedro Luis fue acusado de abuso sexual por una agente de la corporación.

