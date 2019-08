Felicita Almada a sus jugadores por el esfuerzo

ontento por la victoria y orgulloso de sus futbolistas, se mostró anoche Guillermo Almada, entrenador del Santos Laguna, tras superar a los Rayados del Monterrey en el Estadio Corona.

El estratega reconoció que los Rayados vendieron cara la derrota y ofrecieron un partido de tú a tú con los Guerreros, que se vieron obligados a redoblar el esfuerzo físico: "el Monterrey dignifica nuestra victoria, realmente fue una victoria muy trabajosa, quizá en algún momento no aprovechamos todas las chances que tuvimos para haberlos golpeado y liquidar el partido, por lo que terminamos sufriendo un poco el ida y vuelta, obviamente Monterrey es un equipo de mucha categoría, tiene un gran entrenador, grandísimos futbolistas y la tarea no iba a ser sencilla, es parte de nuestra evolución el saber manejar los partidos, felicito a mis futbolistas porque hicieron un gran despliegue, seguro debe estar entre los partidos en los que recorrimos más", afirmó.

Almada admitió que ejercer presión sobre la zaga de los Rayados, fue la clave para que su equipo ganara el partido, siendo ya el sello de los Guerreros, aunque los visitantes también le dificultaron el trabajo por momentos: "es una de las cosas que a mí me gustan y para eso entrenamos, primero con la intensidad que intentamos, después ejercer una presión que ensayamos en los entrenamientos y después tener una coordinación, en eso están involucrados once futbolistas y eso no es una tarea sencilla, los que se benefician son los delanteros porque están más cerca del arco y generalmente viven una situación de gol. En algunos momentos lo hicimos muy bien, en otros nos obligó también Monterrey a replegarnos, porque no existe en el mundo quien presione los 90 minutos, quizá el pecado nuestro fue que erramos situaciones que nos hubieran dado otra tranquilidad hacia el final", apuntó.

Para el estratega, los Rayados fueron un buen parámetro, aunque no se preocupa por callar bocas que pudieran acusar a Santos de haber ganado anteriormente a rivales de menor categoría: "yo respeto todas las opiniones, sé de los futbolistas que tengo, los veo todos los días entrenar, lo que hacen, el cuidado, el nivel que tienen en todos los partidos y ya vimos que cualquiera le puede ganar a cualquiera, porque todos han perdido puntos con todos, entonces se torna muy difícil cualquier enfrentamiento en la liga mexicana, eso lo tengo muy claro, va a ser complicado el partido en León, luego ante Pachuca y así con todos, hay mucha paridad entre los equipos", dijo.

Respecto al próximo compromiso, en el que les corresponde visitar a los Esmeraldas del León, el sudamericano sentenció: "todos los partidos son importantes, obviamente contra León tendremos poco tiempo de recuperación para volver a jugar y después seguir para adelante. Es un partido muy importante para nosotros, ya prácticamente estamos pensando en eso, mañana (hoy) vamos a trabajar con el equipo, a recuperar a los que jugaron, indudablemente es un partido de mucha trascendencia para nosotros, el que tendremos contra León".

Sin poner excusas y siendo franco, el entrenador de los Rayados del Monterrey, Diego Alonso, aceptó que Santos Laguna los superó e hizo lo suficiente en el amanecer del partido.

En su análisis, Alonso explicó que las distracciones en los primeros minutos, les costaron una dolorosa derrota: "el rival fue muy superior a nosotros en la primera parte, sobre todo en los primeros diez, quince minutos, ya en el segundo tiempo nos compusimos, peleamos, luchamos, que es lo que debimos hacer en la primera parte, jugar más intensos, pelear más, en la segunda parte mejoramos, tuvimos nuestras chances para haber descontado antes y para ponernos en el partido, lamentablemente no nos alcanzó", expresó.

Alonso afirmó que no le sorprendió Santos con su presión en la salida de los Rayados, pues habían contemplado esa situación durante los entrenamientos en la semana, pero fallaron en la ejecución y eso les llevó a ser superados: "no nos sorprendió, porque habíamos entrenado para contrarrestar eso. En los primeros quince o veinte minutos no hicimos lo que teníamos previsto contra una presión alta, ahí fue donde fallamos y nos costó".

Con todo y que a los Rayados les anularon dos goles en el partido, Alonso no le dio la responsabilidad de la derrota a los árbitros y se mostró respetuoso con el trabajo del silbante y sus abanderados: "jamás hablo del arbitraje, un buen equipo tiene que sobreponerse a cualquier arbitraje, inclusive hoy terminó el partido y fui a saludar a los árbitros, más allá de que hay situaciones que uno entiende que son diferentes o presiones que ellos pueden llegar a sentir, yo jamás las ejerzo, porque mis equipos tienen que ser mejores que cualquier árbitro", culminó.