Defienden los derechos de niños duranguenses

Jessica Ponce Rodríguez, coordinadora del Centro de Justicia para Niñas, Niños y Adolescentes en la Región Laguna, señaló que varias dependencias e instituciones forman parte de este complejo, con el objetivo de brindar una atención integral a los menores que han sido víctimas de un delito.

"Tenemos 22 derechos que establece la Ley General de los Derechos de los Niños y Adolescentes, como el de vivir en familia, el de la salud, la educación, a una vida libre de violencia, entre otros, y el objetivo es restituir aquellos que les hayan sido violados", expuso.

Refirió que, en relación a la impartición de justicia, lo primero es recibir el reporte de vulneración de derechos por parte de las delegaciones municipales de la Procuraduría de Protección, o que se reciba la denuncia directamente en el Centro por parte del Ministerio Público.

"El procedimiento viene siendo el mismo, aquí la diferencia es quien es el primer contacto", comentó.

Señaló que si el primer contacto es la Delegación de la Procuraduría de Protección, los auxiliares de las delegaciones deben revisar si del reporte se determina que hay la comisión del delito, entonces los especialistas en Derecho deben presentar la denuncia y tienen la obligación de dar el acompañamiento ante el Ministerio Público, que es el encargado de llevar a cabo la investigación de los hechos que son probable delito en perjuicio del menor.

"Una vez que se integra la carpeta de investigación, el asunto se judicializa, se lleva un proceso ante el juzgado, contamos con un juzgado para juicios orales en el Centro de Justicia, se puede llevar a cabo una audiencia, el procedimiento judicial consta de varias etapas", comentó.

Señaló que en los servicios que se brindan intervienen la Secretaría de Salud, la de Educación Pública, la Secretaría Ejecutiva de Atención a Víctimas, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y el objetivo es restituir los derechos que se hayan vulnerado a los niños.

La coordinadora dijo que se cuenta con Centros de Asistencia Social para casos urgentes en los que se decreten medidas de protección especial y se deba resguardar a los niños, sin embargo, dijo que esta es la última instancia, pues siempre se busca que el menor pueda estar con su familia.

"No vamos a respetar un derecho y violentar otro", expresó.

