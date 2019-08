Se quejan en Valle Verde de abandono

Vecinos de la colonia Valle Verde de Torreón se quejaron del abandono de las autoridades municipales en el tema del drenaje y la limpieza, afirmaron que desde hace meses han reportado brotes de aguas negras y otras afectaciones, pero no han tenido respuesta alguna de parte de las autoridades.

Durante la mañana del viernes, un grupo de alrededor de veinte vecinos del sector relataron sus problemáticas ante medios de comunicación, dijeron que aunque han obtenido folios de Atención Ciudadana y Simas, no se les ha brindado la solución que requieren.

Se refirieron a brotes de agua sucia, problemas de pavimentación y suciedad, especialmente en la calle General Cepeda, Saltillo, Arteaga y otras aledañas.

En dichas vialidades, incluso habrían intentado reparaciones de suelo por su cuenta, rellenando baches con arena y colocando bandas plásticas de precaución para evitar accidentes.

"Estamos haciéndole la petición al señor Jorge Zermeño, pues no la petición, ya que resuelva a una petición que se le hizo en el mes de mayo... la calle General Cepeda se encuentran las alcantarillas completamente colapsadas, tenemos el problema del pavimento, tenemos el problema de la escuela primaria 'Pino Suárez' que no tiene agua, el drenaje tapado y también no tiene luz, no van a poder iniciar clases", reclamó la señora Margarita Martínez.

La vecina además señaló que, de no tener respuesta, buscarán llamar la atención de las autoridades a través de protestas o bloqueos.