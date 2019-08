Alianzas, un tema nada sencillo: Riquelme

Como un tema "nada sencillo" calificó el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, la posibilidad de que su partido, el Revolucionario Institucional, pueda afrontar futuras elecciones en alianza con el Partido Acción Nacional, esto en referencia a las declaraciones del recién electo presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, quien no cerró la puerta a dicha posibilidad para próximos comicios.

En su visita a la ciudad de Torreón, Riquelme Solís dijo desconocer además si dicha posible alianza sería exclusivamente a nivel federal, o bien, se buscaría replicar el modelo en cada estado para recuperar puestos públicos que recientemente Morena ha ganado.

"No sé si la estén hablando a nivel federal; a nivel local el proceso electoral es uno y la unidad que se conforma para la gobernabilidad es otra muy distinta, yo eso se lo dejaría a la dirigencia de mi partido, pero mi opinión es que una alianza PRI - PAN tendría que tener reglas demasiado claras, con viabilidad de gobernabilidad hacia la propia ciudadanía, si no, no tiene razón de ser".

Fue claro al señalar que en el ámbito político no deben descartarse situaciones de unidad, aunque también señaló que cada partido, especialmente el PRI, tiene sus propias características ideológicas, sus valores y otros aspectos que podrían ser motivo de diferencia con el PAN y con otros institutos políticos, por lo que señaló que se trata de algo que "no es nada sencillo".

"Yo creo que si existen razones de peso para conformar una alianza y poder construir una planeación estricta dentro de la conformación de un Gobierno que pueda dar resultados, pues puede ser válida… Pero en principios, en valores y sobretodo en planes de gobierno, cada partido político es muy distinto, entonces una alianza de ese tipo, de esa naturaleza, no es nada sencillo".