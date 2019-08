Denunciarán a MLGA por 'enriquecimiento ilícito'

Lerdo Próspero A.C. presentará una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción en contra de la alcaldesa María Luisa González Achem por presunto enriquecimiento ilícito y mal manejo de recursos.

La asociación civil exige a la presidenta municipal de Ciudad Jardín que presente su declaración patrimonial de ocho años a la fecha, además de que se investigue a supuestos prestanombres y a sus familiares.

Georgina Solorio de Olazábal, representante de Lerdo Próspero, dijo que el programa de la Agencia del Ministerio Público Itinerante que promueve la Fiscalía volverá a Ciudad Lerdo en quince días, por lo que ya se encuentran recabando todas las evidencias para presentar su queja.

"Una cuestión es la empresa fantasma que salió publicada hace días y sus familiares que ya tienen negocios que antes no tenían, salones de fiesta, vehículos que cuestan un millón de pesos, en el caso particular de Samir (Rivera González, hijo de la alcaldesa) en donde no tenía un sueldo como DIF y su sueldo era de maestro, se tiene que investigar desde los familiares, las propiedades", comentó.

Solorio de Olazábal, dijo que en Lerdo "todos nos conocemos, el dinero no se puede ocultar, sabemos qué teníamos y qué tenemos".

Mencionó que a lo largo de la administración municipal, se dificultó el acceso a la información pública del Ayuntamiento, además de que considera que este trienio se caracterizó por "falta de transparencia y de honestidad".

"Nosotros evaluamos con lo que vemos, caminamos por las banquetas y nos tropezamos, día con día recibimos quejas de problemas de agua, de abuso de autoridad, de malos pavimentos, de malas obras, nosotros no le queremos dar una calificación porque ni siquiera lo merece, no merece una calificación", apuntó Solorio de Olazábal.

Lo anterior se dio a conocer durante la visita a Ciudad Jardín de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.