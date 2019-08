Estrena documental y su nuevo disco

El reguetonero puertorriqueño Farruko estrenó por la cadena de televisión HBO su documental, Farruko: En Letra de otro, en el que cuenta anécdotas íntimas sobre su crianza e intercala algunas de sus canciones favoritas de otros artistas que incluyó en su nuevo disco homónimo.

Según detallaron los representantes de Farruko en un comunicado de prensa, en esta nueva edición de la serie de documentales, el artista recrea a su propio estilo canciones clásicas que han sido grandes éxitos, y que a su vez, tuvieron un impacto positivo en su vida y le sirvieron de inspiración alrededor de su carrera musical.

Algunas de esas canciones son Vuelvo a nacer de Frankie Ruiz, Qué hay de malo de Jerry Rivera, Te suelto el pelo de Yandel, Me trancaron de Divino y Asignatura pendiente de Ricardo Arjona.

Para ello, Farruko se encargó de convertir estas canciones en su propia producción musical, añadiéndoles su propio carácter y estilo particular.

Y estas canciones también aparecen en el nuevo disco de Farruko, homónimo al proyecto cinematográfico, que lanzó ayer.

Farruko también estrenó el video musical de Qué hay de malo, que sirvió como un pequeño adelanto de lo que se verá en el documental.

Además, el cantante participó recientemente en el New York Latin Film Festival, donde se proyectó el documental.

El documental se estrenó ayer a las 08.00 de la noche y se transmitirá por HBO Latino y estará disponible simultáneamente por HBO GO, HBO NOW, HBO On Demand, así como las plataformas de transmisión de los socios de HBO.

El disco Farruko: En Letra de otro le prosigue a Gangalee, que incluye temas como La cartera con Bad Bunny, Borinquen Bella con Pedro Capó, Justin Quiles y Zion & Lennox, Playa con Kafu Banton y El Micha, Calma (Remix) con Pedro Capó y Alicia Keys, Delincuente con Anuel AA y Kendo Kaponi), entre otros.