Cinta Breaking Bad ya fue filmada

Tal parece que la cinta Breaking Bad ya ha sido filmada, o al menos así lo confirmó el actor Bob Odenkirk.

Odenkirk, quien da vida al personaje de "Jimmy McGill" en la serie, reveló para Hollywood Reporter que la cinta inspirada en la serie que él protagoniza ya fue filmada.

"He escuchado un montón de cosas diferentes sobre ella, pero estoy entusiasmado con la película de Breaking Bad. No puedo esperar para verla… no sé lo que la gente sepa.

Encuentro difícil de creer que no sepas que ya fue filmada", reveló.

"Lo hicieron. ¿Sabes lo que quiero decir? ¡¿Cómo eso es un secreto?! Pero lo es.

Han hecho un increíble trabajo en mantenerlo como un secreto", explicó Odenkirk.

De esta manera, el actor confirmó que ya está lista la cinta, por lo que se podría suponer que la nueva producción quedó a cargo de Netflix.

El nombre clave del film es Greenbrier, y su trama se relaciona al "escape de un hombre secuestrado y su lucha por la libertad".

Fue en 2018 cuando iniciaron los planes de rodaje de la película Breaking Bad, la cual fue escrita y dirigida por Vince Gilligan, también creador de la mítica serie.

La película de Breaking Bad se estrenará en Netflix temporalmente en exclusiva, y poco después también estará disponible en la cadena estadounidense AMC.

En Breaking Bad, Walter White es un profesor de química que, al descubrir que padece cáncer, decide dedicarse al narcotráfico como productor de metanfetaminas junto a su joven exalumno Jesse Pinkman (Aaron Paul), para poder dejar a su familia un futuro estable.

La película, según New Mexico Film Office, "será una secuela situada después de los eventos del final de la serie, siguiendo a Jesse mientras se aleja del horrible final".

En la última temporada de la serie de AMC, el personaje interpretado por Aaron Paul se enfrentó directamente a Walter White y se convirtió en parte central de una historia que involucró a unos neonazis, que adoptaron los roles antagónicos.

Sobre lo que pudo pasar con Jesse al final de Breaking Bad, Gilligan dijo: "Mi sensación es que escapó.

Pero lo más probable es que más pronto que tarde encontrasen sus huellas por todas partes y terminase siendo capturado.

Pero la forma en que lo veo es que se escapó y llegó a Alaska, cambió su nombre y tuvo una nueva vida.

Todos queremos eso para el chico. Se lo merece".

5

TEMPORADAS

tuvo la serie Breaking Bad.