Jonna Johnsen, la danesa que se hizo mexicana por la bicicleta

La danesa Jonna Johnsen aprovechó el talento que existe en el país, pulió sus cualidades que tiene para manejar la bicicleta y ahora es una rider que estará en el Enduro World Series, que se efectuará el próximo mes en Italia.

Johnsen es la actual líder del EPIC Enduro Series, en la categoría elite femenil, competencia ciclista que se disputa en México y gracias a que la pasada fecha, celebrada en el Desierto de Los Leones otorgó puntos para la cita europea, competirá en el Mundial programado para el 29 de septiembre al ser la mejor representante de su país.

La deportista estará en Italia al ser la mejor danesa, pero no se olvida de México, por lo que es consciente que representará a las dos naciones en territorio transalpino.

“Mi meta más grande era clasificarme a los mundiales y ya lo logré; me llegó un mensaje que va a ser el Campeonato Mundial en Italia en un mes, me clasifiqué, soy la mejor danesa, pero también voy a representar a México porque aquí empecé con el Epic Enduro que me dio la oportunidad, si no hubiera competido en el Desierto (de Los Leones) no hubiera calificado al Mundial”, aseguró Johnsen.

En Dinamarca, su país natal, ella aprendió al BMX, sin embargo, en Francia conoció a su novio, el mexicano Manuel Riestra, quien le enseñó la rama del ciclismo de montaña en la modalidad de Enduro y la europea le tomó tanto el gusto a esa disciplina de resistencia con ascensos y descensos, que cambió su residencia a México desde hace siete años.

“Yo empecé con BMX hace muchos años, llegue aquí (a México) con mi novio, él me enseñó lo que es bici de montaña, él me enseño, vi una carrera de Down Hill, me daba mucho miedo al principio, pero también me gustó mucho ver que puedo lograr en ese tipo de deporte porque podía empujar mis propios límites”, dijo la ciclista danesa.

Difícil adaptación

Johnsen admite que le costó adaptarse al país, al idioma y a las “reglas” que hay para las mujeres, en comparación a Dinamarca, no obstante, disfruta de México, come poco picante y le fascina el pozole.

“Me costó un poquito (la adaptación). Es muy importante hablar español, son muy diferentes las cosas en un país dominado por hombres, hay que estar al pendiente respetando las reglas, cambiar de pensamiento; en Dinamarca las mujeres andan solas por todos lados, aquí no siempre es tan seguro para las mujeres”, afirma la ciclista.

Antes de pensar en su cita en Italia, este fin de semana se desarrollará la penúltima fecha de la Temporada 2019 del EPIC Enduro Series México, que se efectuará en Taxco, Guerrero, en la que Jonna Johnsen aspira al triunfo.

“La de Taxco va a ser una carrera en la cual subes a etapas especiales, las cuales son por tiempo, hay etapas de bajada y muchas subidas, hay cinco pruebas especiales y la última prueba será urbana, bajaremos por escaleras y en el pueblo de Taxco”, finalizó Johnsen.