Sexagenario cumplirá 200 maratones el próximo domingo

Si correr los 42 kilómetros 195 metros del Maratón de la Ciudad de México, a disputarse el próximo domingo en su versión 37, ya es un reto, cumplir los 200 maratones es todavía más para Marco Rivera Cruz a sus 66 años de edad.

El nacido el 1 de febrero de 1953 en Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México, está más que emocionado por su proeza personal y por ello viste y luce su playera que mandó a hacer para conmemorar tal cifra, porque además en ella están estampados los nombres de los maratones que ha disputado.

"Fui una persona que no hice ejercicio. En mis primeros 20 años de edad no hice nada de deporte y, después, un buen día me invitaron a correr y como Forrest Gump (pesonaje de la película del mismo nombre) me puse a correr y a correr y hasta el momento todavía tengo cuerda para seguir", recordó.

Cuando cumplió los 100 maratones fue distinguido en Monterrey con el trofeo Hemerodromos, cifra que alcanzó en 2013, y este año espera que reciba ese reconocimiento por sus 200 maratones corridos.

"La verdad tengo un gusto por la distancia de los 42 kilómetros 195 metros. Siempre me causa una gran emoción. Me preparo, entreno, tomo la salida, hago el recorrido y cuando veo la meta, a unos 150 metros, me digo 'ya la hice', porque siempre los termino y los termino bien", aseguró.

El mexiquense, quien va a participar en esta prueba de gran fondo, recordó que corrió su primer maratón a los 47 años y "20 años después puedo decir, con gran orgullo, que llego a los 200 maratones".