Rivero 'muere de ganas' por volver a Colo Colo

El actual delantero de Santos Laguna, Octavio Rivero, dio a conocer a medios chilenos su deseo de volver con el Colo Colo.

Rivero fue parte del plantel de los "Albos" del 2016 al 2018, donde marcó un total de 23 goles en 62 encuentros, mostrando una gran calidad en su estancia por la liga chilena.

“Me encantaría volver. Desde que me fui tengo en la cabeza volver en algún momento. Es un club que quiero mucho. Me fui bien, ganamos títulos. Es un muy lindo antecedente para volver el día de mañana. Me muero de ganas por hacerlo”, afirmó a Dale Albo.

“Hoy mi presente está acá (México), pero mi intención y mis ganas de volver a Colo Colo están en cada mercado de pases. Ojalá algún día se dé”, complementó en la entrevista para un medio chileno.

El atacante no ha podido ser constante en desde su salida con el club 'casique' en 2018, ya que ha deambuló por tres equipos en el último año y medio: Atlas, Nacional de Uruguay y Santos Laguna.

“Extraño todo lo que rodea a Colo Colo. Es el más grande y está más que demostrado. La gente en el estadio, afuera, en la calle, la exigencia de ganar y de ser campeón. Es un lugar que me quedó grabado por siempre. Mi hija es chilena y mi mujer también vivió todo lo que es el club”, concluyó.