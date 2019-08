'¡Yo comencé haciendo telenovelas!', dice Diego Luna en la D23

La casa de Mickey Mouse está lista para abrir sus puertas y de ahí lanzar sus ejércitos de entretenimiento para liderar la guerra de la televisión de paga tipo streaming, con el estreno en Estados Unidos este diciembre del canal Disney+, donde las huellas de los personajes de Disney, Pixar, Disney Animation, Marvel, Lucasfilm, Los Muppets, así como las nuevas adquisiciones de NatGeo, y el canal Fox, incluyendo Los Simpsons (con sus 30 temporadas), estarán presentes.

Trayendo el sabor mexicano y un tanto melodramático a la D23, el mexicano Diego Luna, estrella de la película "Rogue One: una historia de Star Wars" (2016), fue de las estrellas presentes en el evento celebrado con auditorio lleno del Anaheim Convention Center.

Al ser cuestionado Luna sobre si antes había hecho televisión, el actor que protagonizó de niño para Televisa, "El abuelo y yo", dijo: "¡yo comencé haciendo telenovelas!", jugueteando con la idea que los programas melodramáticos eran de la mejor calidad en la pantalla chica.

"Me da gusto regresar a 'Star Wars', porque mis hijos ya ni me hablan", continuó bromeando Luna, sobre cómo ser parte de la saga creada por George Lucas ha sido su éxito de popularidad con su familia. El mexicano estará grabando en Londres los siguientes meses, en cuya historia es una precuela de los eventos del filme del 2016.

Luna y su coprotagonista Alan Tudyk, quienes interpretaron a Cassian Andor y al droide K-2SO, bromearon al imitar una escena dramática donde Diego le decía a su compañero que lo extrañaba mucho.

"Habiendo pasado mi carrera haciendo películas para el cine, considero muy liber que la televisión nos dará oportunidad de expandirnos más del formato tradicional de dos horas, explorando personajes y tramas. Por ejemplo, en la serie animada de 'The Clone Ones', la serie basada en 'Rogue One' y la ya próxima a estrenarse 'The Mandalorian' con la producción de Jon Favreau y teniendo de protagonista a Pedro Pascal", dijo la presidenta de Lucasfilm, Kathleen Kennedy.

Según los ejecutivos del canal streaming, dicen que Disney+ también apuntará a la diversidad de los tiempos modernos, teniendo en la latina Gina Rodríguez, como embajadora de su serie "Diary of a female President", donde la actriz representa una candidata presidencial, combinando drama y comedia.

La ciencia ficción será el género que abrazará Marvel para detonar dos de sus series a estrenarse en Disney+, como "Wanda Vision", serie que aborda a los dos personajes de los "Avengers", combinando el escenario de comedia de un sitcom a la vieja usanza de Dick Van Dyke y Mary Tyler Moore con la acción de una aventura épica.

Viejas caras, regresan al vecindario de Disney, siendo la mejor embajadora de la generación millennial, Hilary Duff, quien a sus 13 años fuera la famosa "Lizzie McGuire" para Disney Channel y ahora su historia continuará, como una independiente treintañera que habita su departamento.