NASA inmortaliza a The Rolling Stones en Marte

Mediante su página oficial, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio dio a conocer lo anterior y publicó un video animado del momento, en el que describe al tamaño de la roca como “un poco más grande que una pelota de golf”.

“La roca parecía haber rodado aproximadamente tres pies (un metro) el 26 de noviembre de 2018, impulsada por los propulsores de InSight cuando la nave espacial aterrizó en Marte para estudiar el interior profundo del Planeta Rojo”, explicó la NASA.

Hello “@RollingStones Rock” Who could hang a name on you? Um... us!



When @NASAInsight touched down on the Red Planet, its engines sent a rock rolling across Mars' surface. We named it for the band. Take a closer look and learn how #MarsRocks get named: https://t.co/xY0TfoksJP pic.twitter.com/BZlABAMaZJ