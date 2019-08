Cinta Breaking Bad ya fue filmada, asegura Bob Odenkirk

Tal parece que la cinta Breaking Bad ya ha sido filmada, o al menos así lo confirmó el actor Bob Odenkirk.

Odenkirk, quien da vida al personaje de "Jimmy McGill” en la serie, reveló para Hollywood Reporter que la cinta inspirada en la serie que él protagoniza ya fue filmada.

“He escuchado un montón de cosas diferentes sobre ella, pero estoy entusiasmado con la película de Breaking Bad. No puedo esperar para verla… no sé lo que la gente sepa. Encuentro difícil de creer que no sepas que ya fue filmada”, reveló.

“Lo hicieron. ¿Sabes lo que quiero decir? ¡¿Cómo eso es un secreto?! Pero lo es. Han hecho un increíble trabajo en mantenerlo como un secreto“, explicó Odenkirk.

De esta manera, el actor confirmó que ya está lista la cinta, por lo que se podría suponer que la nueva producción quedó a cargo de Netflix.

El nombre clave del film es Greenbrier, y su trama se relaciona al “escape de un hombre secuestrado y su lucha por la libertad”.

Fue en 2018 cuando iniciaron los planes de rodaje de la película Breaking Bad, la cual fue escrita y dirigida por Vince Gilligan, también creador de la mítica serie.