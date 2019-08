Presentan solicitud formal para destituir a Pedro Luis Bernal

Regidores de la fracción del PRI en el cabildo de Torreón realizaron hoy viernes una solicitud formal para destituir al director de Tránsito y Vialidad, Pedro Luis Bernal.

Fue alrededor de las 09:00 horas que los ediles presentaron el documento ante la oficina del alcalde Jorge Zermeño, se trata de la primera vez en la actual administración que se solicita la remoción de un funcionario público de su cargo.

En rueda de prensa, los ediles explicaron que dicha petición se debe a los cada vez "más frecuentes" incidentes de agresión que ocurren de parte de los elementos y viceversa, los cuales son a causa de la "falta de criterio y capacidad" del titular de la corporación, Bernal Espinoza.

"No es una persona adecuada y eso lo único que ha ocasionado es que se den este tipo de enfrentamientos entre los ciudadanos y los agentes... A mí lo que me preocupa es que tampoco hay disponibilidad para aceptar sugerencias, es una persona cerrada", dijo el regidor Antonio Gutiérrez Jardón.

Por su parte, la síndica de vigilancia, Dulce Pereda, afirmó que no se trata de una situación de "politiquería", sino de una preocupación "genuina" por la situación no escale a mayores en el corto plazo

"Esto va subiendo y no vemos que el señor Pedro Luis atienda la situación, tampoco el alcalde parece verlo, en lugar de eso presentaron el programa 'no a la mordida', pero no se trata de eso, el tema va más allá de los sobornos", dijo Pereda.

Los ediles confiaron en que el propio alcalde pueda dar una respuesta sobre la solicitud en los próximos días.

Los regidores Alfredo Mafud e Isis Cepeda fueron enfáticos en que no habrá alternativas a la petición realizada, por lo que piden al alcalde Jorge Zermeño "valorar" la situación y ordenar la destitución de Pedro Luis Bernal "cuanto antes".