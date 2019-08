Kieran Culkin evita hablar sobre acusaciones contra Michael Jackson

El actor estadounidense Kieran Culkin, hermano de Macaulay Culkin, evitó comprometerse en relación a las acusaciones que ha recibido el fallecido Michael Jackson a través del documental Leaving Neverland, en el que Wade Robson y Jimmy Safechuck narran haber sufrido abuso sexual cuando eran niños, por parte de cantante.

“Lo único que puedo decir es que realmente no puedo decir nada y la razón es que no seré útil para nadie”, expresó Kieran Culkin, quien desde muy pequeño llevó una relación cercana con Jackson, misma de la que el cantante habló en una serie de entrevistas hechas por el periodista Martin Bashir para el documental Living with Michael Jackson.

En entrevista para The Guardian, Kieran Culkin fue cuestionado sobre los hechos que se exponen en el documental producido por Dan Reed para HBO.

“Para mí, parece que hay dos lados de esta situación, y porque no puedo ser útil en un lado o en el otro, cualquier cosa que diga y cualquier cosa que se imprima sólo podría dañar a alguien y ya hay muchos sentimientos realmente heridos”, recalcó Kieran Culkin.

En enero pasado, Macaulay Culkin hermano de Kieran, habló sobre la relación que él y su hermano sostuvieron con el intérprete de Thriller.

“Para mí, es tan normal y mundano, sé que es un problema para todos los demás, pero para mí fue una amistad normal”, expresó el actor en el programa radiofónico Inside of you, de Michael Rosenbaum.

Recientemente Sheryl Crow corista de Michael Jackson para la gira Bad World Tour durante 18 meses, dijo que notó comportamientos extraños de parte del "Rey del Pop” hacia menores de edad, por lo que dijo sentirse triste y enojada.