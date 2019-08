Mantendrán vigilancia al Gobierno municipal

La administración de la alcaldesa María Luisa González Achem fortaleció a la sociedad civil de Lerdo, y no por el apoyo, sino para señalar lo que consideran que no se hacía conforme a lo que marca la ley o manifestar su desacuerdo con algunas acciones de gobierno, dijeron representantes de Lerdo Próspero.

Gisela Nava, integrante de la asociación civil, dijo que en el caso de esta organización, surgió luego de que la alcaldesa anunciara la intención de convertir la avenida Francisco Sarabia, una de las entradas principales a Lerdo, en un paseo.

"Nacimos gracias a ella y seguimos por ella aquí y vamos a continuar".

Comentó que así como observaron la administración de González Achem, vigilarán al ayuntamiento que encabezará el también priista, Homero Martínez, quien tomará protesta el próximo 31 de agosto.

"Somos ciudadanos y como ciudadanos tenemos ese derecho de puntualizar qué se está haciendo bien y qué se está haciendo mal, porque finalmente los alcaldes y su grupo del Ayuntamiento no son más que servidores que trabajan para el lerdense, no vienen a hacer un reinado, no son más que empleados y como empleados les exigimos, entonces eso es lo que se puntualizó".