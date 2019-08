Benny Ibarra regresa a Torreón

Benny Ibarra regresará pronto a la Comarca Lagunera, pero no por la música.

El día 26 de septiembre, Benny ofrecerá el monólogo Novecento en un teatro de la localidad.

Un banco de piano es lo único que acompaña al ex Timbiriche en dicho montaje.

El personaje principal del intérprete de Cielo es el de "Max Tooney", un trompetista de jazz que narra la historia de "Novecento", quien fue abandonado en un barco trasatlántico del que nunca llegó a salir.

Ambos personajes son encarnados el propio Ibarra.

Recorriendo las rutas entre Europa y América, a principios del Siglo XX, el joven aprendió a tocar el piano frente al público.

Durante un encuentro con la prensa nacional, Benny externó que teniendo 17 años, el trompetista busca trabajo en un barco entre guerras.

"Ahí dentro conoce a 'Novecento', un tipo al que describe como raro porque, todas las noches, el director de la banda se le acercaba para decirle que sólo ejecutara las notas normales y no exagerara", contó.

Benny manifestó que hay mucho de él en el personaje de "Novecento" comenzando por la sensibilidad que maneja para provocar emociones con su música.

"También utiliza el arte como una herramienta de vida. Mis mejores amigos siempre son personas que admiro mucho, gente que me hacen sentir, muchos de ellos son músicos, mis grandes héroes son mis papás, Julissa y Benny Ibarra; obviamente mis abuelos, Luis de Llano de Palmer y Rita Macedo.

"Aquí no hay una historia de amor per se, aquí es la historia de dos amigos (Novecento y un trompetista) y la gran novia es la música, y yo siempre he estado enamorado de ella".