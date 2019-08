Sin agua, 7 ejidos por falla en pozo nuevo

Siete ejidos de Lerdo se encuentran sin agua desde el jueves, debido a la descompostura de la bomba ubicada en un pozo inaugurado hace poco más de un mes por las autoridades del Gobierno estatal y municipal, donde se presumió una inversión de siete millones de pesos.

La alcaldesa, María Luisa González Achem, responsabiliza a la Comisión Federal de Electricidad de esta falla.

Dolores Luévanos, líder del ejido La Luz, acudió ayer a la última Sesión Ordinaria de Cabildo para pedir la reparación del pozo y el envío de pipas.

"No tenemos agua desde el jueves de la semana pasada; son siete comunidades las que no tienen agua, entre ellas La Luz, Lagoleta, San Gerardo, Rancho Güero y La Borrega".

Dijo que la información que tienen las personas de la comunidad es que se quemó el rebombeo.

"Yo le pregunté a la alcaldesa y me dijo que ella iba a preguntar a la constructora qué había pasado con eso, cosa que venimos y pedimos, pero ni una pipa de agua nos mandan, o sea, eso es insoportable".

Ante la falta del vital líquido, las comunidades se apoyaron con las pequeñas propiedades, las cuales sí cuentan con abasto suficiente.

Dolores Luévanos dijo desconocer por qué las siete comunidades se encuentra sin agua, cuando sus habitantes creían que la noria solo abastecía al ejido La Luz y el resto estaban con las tuberías de la cabecera municipal. "Entonces la noria sí estaba abasteciendo a todos los ranchos".

Por su parte, la alcaldesa María Luisa González Achem dijo que esperaban dar solución en el transcurso de la tarde.

"Ya hablé con el contratista, ellas tienen mucha variación de energía, de corriente, de voltaje, y se descompuso ahí una tarjeta, pero ya ahorita a las seis queda instalada".

Señaló que fue "error" de la CFE por las variaciones de voltaje, que no son desconocidas por la comunidad, pues han sufrido la descompostura de electrodomésticos por estos motivos, sin que nadie haga nada al respecto.

Pese a esto, la alcaldesa dijo que no se pudo prevenir.

"Son las partes eléctrica y pues ¿cómo vas a prevenir cuando hay un alta o baja de voltaje? También eso nos pasa muy seguido en San Nicolás, pero lo resolvemos, 'mija', yo hasta las 12 de la noche del 31 de agosto me preocupa si escucho ambulancias, me preocupan los drenajes, me preocupa todo".

La inauguración del pozo fue el pasado 3 de julio y ahí estuvieron presentes el gobernador José Aispuro y la alcaldesa.

Inversión