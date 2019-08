No hay guerra contra taxis: JZI

Luego de que taxistas y autoridades municipales terminaran sin acuerdos por el tema de Uber durante el miércoles, el alcalde de Torreón, Jorge Zermeño, señaló que a pesar de las diferencias en las posturas no se trata de una "guerra".

Fue durante el mismo miércoles en la mañana cuando taxistas de diversas líneas se manifestaron en la Plaza Mayor de Torreón; exigieron que autoridades municipales realizaran operativos especiales para decomisar unidades Uber y similares, ya que sus actividades se ven perjudicadas debido a la "competencia desleal".

Después de una reunión con los taxistas, el alcalde Jorge Zermeño señaló que dicha situación era imposible "por el momento", esto por tratarse de acciones que violentarían derechos humanos, además de que no se cuenta con agentes de Tránsito suficientes para aplicar operativos específicamente contra Uber, DiDi y otras empresas del mismo tipo.

"A ver, esto no es guerra, ellos tienen una concesión que les otorgó el Municipio y tienen que cuidar su chamba, la exigencia de que no haya competencia, vehículos pirata, etcétera, bueno, pues es entendible, pero nosotros haremos lo que esté de nuestra parte".

Zermeño además señaló que no puede tener a los elementos de Vialidad "persiguiendo" a los vehículos particulares para ver si operan como Uber o con plataformas similares, por lo que no cederán en ese aspecto.

Advirtió también que se buscará tener soluciones al respecto, pero de forma "razonable", por lo que no accederán a compromisos derivados de intenciones de "acorralar a la autoridad" municipal.

Cabe señalar que será el próximo martes cuando ambas partes se reúnan de nuevo en la presidencia municipal, de ahí deberán salir acuerdos al respecto del tema Uber, no obstante, los transportistas advirtieron que la exigencia de operativos especiales será "firme".

"No podemos estar alargando esto cada vez más, ya habíamos tenido reuniones a inicios de año con el alcalde, se comprometió delante de los regidores y de nosotros a que iba a controlarse la actividad de Uber y no se ha hecho... Esto no es de que pasa en todos lados y pues no hay de otra, es una cuestión de respeto a la ley, todo vehículo que cobra por transportar a un público debe ser bajo regulación oficial, no hay de otra", insistió Francisco Guardado, representante del Grupo Empresarial del Transporte en Torreón.

Será este fin de semana cuando se detalle el sitio y hora exactos para que se lleve a cabo la segunda reunión entre autoridades municipales y los representantes de la líneas de taxi en Torreón.

150 TAXISTAS protestaron el miércoles pasado en la explanada de la Plaza Mayor de Torreón.

No cederán