Se deslinda Guzmán de amenazas contra Salinas

Enrique Guzmán declaró que si a Carmen Salinas le sucede algo, él no tendrá la culpa, pues nunca la amenazó de muerte, como supuso la actriz, quien opinó recientemente respecto al pleito entre Frida Sofía y Alejandra Guzmán.

"Lo que dije fue: 'Mato a la persona que dañe a mi familia, pero no aseguré que mataría a Carmen Salinas. De repente sí tengo ganas de matarla, pero eso no es lo que quiero hacer", explicó Guzmán a la prensa.

Salinas dijo que Frida Sofía es una criatura que necesita todo el amor del mundo. "Además, canta precioso. Hijita, déjame ser, aunque sea la mamá de las mentadas. Te quiero, hijita. Ya no te angusties tanto, hija; ya no sufras tanto. En lo que yo te pueda ayudar, cuentas conmigo; cuentas con el amor de una vieja que perdió a un hijo de 37 años por culpa del cáncer".

En respuesta, Enrique dijo a un programa de televisión en Monterrey: "Yo soy el abuelo y yo mato. Ya le dije a Carmelita Salinas que no se meta en esa bronca, porque le toca fiesta". Ante estas declaraciones, la actriz lo responsabilizó por si algo le pasa a ella o a su familia. En conferencia para anunciar que este 1 de septiembre se presentarán en concierto Los Grandes del Rock en el Auditorio Nacional, Guzmán resaltó que lo único que Salinas hizo fue decir: 'Mijita, es muy bonita, cantas bien bonito y te invito a que tengas un cuartito en mi casa'".

El "cuartito que le ofrece", señaló, "se lo agradezco mucho". Sin embargo, el intérprete cree que a Frida le gusta más el departamento lujoso que tiene en Miami. Si a Carmen Salinas le ocurre algo, añadió: "y es al atravesar la calle, yo no iré manejando ese coche, no se preocupen. Si no agrede a mi familia, no hay delito que perseguir".