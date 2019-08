Obtienen ganancia por atajo de la 'Súper'

Sin definir el periodo, los lugareños que cobran por el uso de la brecha que evade la caseta de cobro de Coscomate en la Supercarretera Durango-Mazatlán, han obtenido 700 mil pesos de ganancia.

Jesús Rivera Peralta, Coordinador de la Policía Estatal en Durango, confirmó lo declarado con anterioridad por el Subsecretario General de Gobierno, en cuanto al uso de brechas para evadir la caseta de cobro.

Señaló que cobran por el uso de 12 kilómetros, en inmediaciones de Coscomate y Chavarría Nuevo.

"Cobran 50 pesos a los conductores y les entregan un boleto. Si no me equivoco ya van en el folio 14 mil, aunque no se si la cuenta es de lo que va de año", dijo.

Relató que los ejidatarios arguyen que lo que están haciendo es para mejorar la vida de sus familias.

Sin embargo, preocupan las condiciones de seguridad que se tienen en esa zona, ya que de por sí la brecha resulta un tanto complicada para su tránsito.

Hay partes en las que no hay manera de retornar por su angostura, por un lado está muy cerca el barranco y del potro lado el talud.

Hasta los vehículos de carga se van por este lugar, con argumento de que los patrones no les reconocen el pago de esa caseta o les piden irse por la brecha.

"Tenemos una Supercarretera en óptimas condiciones, con vigilancia las 24 horas, seguro de daños a terceros y atención en caso de descompostura", expuso.

Remarcó que estos beneficios son desaprovechados por quienes evitan el pago de la caseta y pes a ser decisiones personales, no se puede dejar de recomendar a los usuarios que hagan las cosas de manera formal.

Manifestó que la Guardia Nacional, el Ejército, la Policía Federal, la Policía Estatal y la Fiscalía mantienen las vigilancia en esta zona y el resto de la vía de comunicación.

Cobro