Acusan a policías municipales de golpear a un hombre

Todavía "sin conocimiento" se encuentran las autoridades municipales respecto al procedimiento de oficio que inició la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Coahuila (CDHEC) en contra de elementos de la Policía Municipal de Torreón, luego de información que dieron a conocer desde la oficina de la Segunda Visitaduría en la ciudad.

La situación se hizo pública el pasado 19 de agosto a través de un comunicado oficial de la misma CDHEC; en el documento se detalla que un ciudadano con domicilio en la colonia Villas del Bosque, fue presuntamente agredido por los elementos de seguridad y en perjuicio de sus derechos fundamentales, ante lo cual la propia comisión inició ya la indagatoria correspondiente.

En el mismo comunicado incluso se menciona que: "personal de la CDHEC inicia contacto tanto con la víctima como con las corporaciones policíacas señaladas".

El alcalde Jorge Zermeño Infante manifestó no tener conocimiento aún, aunque advirtió que cualquier situación de esa naturaleza tendrá un seguimiento.

"No la tengo, no la he visto, pero en todo caso atendemos siempre cualquier solicitud para que se investigue", señaló.