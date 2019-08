Condiciones en Bomberos son óptimas

Un bombero raso gana en promedio 4 mil 500 pesos por quincena, mientras que los de mayor rango, de 6 a 7 mil pesos y probablemente sean los mejores pagados, al menos en la región; incluso, en esta administración hubo aumento.

Ayer se realizó una misa de acción de gracias por el Día del Bombero, el cual se celebra cada 22 de agosto.

Mañana, se llevará a cabo un desayuno y entrega de equipo y reconocimientos a algunos elementos por años de servicio.

El alcalde de Torreón, Jorge Zermeño, dijo que por ahora no se contempla un aumento en el salario de los elementos, pero espera que el próximo año se revisen sueldos y se contemple el incremento.

Indicó que lo que sí se contempla, es la entrega de un vehículo y equipo.

Condiciones

En lo que se refiera a las condiciones de trabajo de los Bomberos, el comandante de la corporación, Raúl Hernández Gómez, afirmó que son adecuadas, aunque reconoció que les falta equipo y unidades, principalmente.

Dijo que Torreón es una ciudad grande y aunque no lo tienen todo, asegura que el servicio está cubierto en cuanto a personal, aunque no se cuente al 100 por ciento con el equipo. "Tenemos parte del equipo, no necesariamente lo tenemos todo, pero en estos días nos van a hacer entrega de algunos equipos personales de bombero, botas, cascos, equipos de aire para materiales peligrosos".

"Nosotros estamos trabajando adecuadamente, es cierto que tenemos algunas necesidades, pero para cubrir la ciudad sí estamos preparados, ya que tenemos siete estaciones en la ciudad, cada estación con dos unidades, una de ataque rápido y un cisterna, y con eso ahorita estamos trabajando bien".

Sobre los lazos que regularmente tienen los Bomberos de México con corporaciones de Estados Unidos, mencionó que ese hermanamiento se tenía con la ciudad de Fresno, California y hace unos 10 años se "rompió", pero el patronato ya está viendo la posibilidad de reactivar el convenio, pues dijo que ellos les dotan equipo que les sirve mucho.