Ingresa en sentido contrario a desnivel y choca con moto

Al ingresar en sentido contrario, conductor de camioneta se impactó con motociclista en desnivel de la Jabonera.

Los hechos se registraron minutos antes de las seis de la tarde de hoy.

El chofer de la camioneta de la línea Nissan perteneciente a una empresa de Agroinsumos con placas EP-9090-A no se percató de haber ingresado en sentido contrario.

Al momento de llegar a la curva del desnivel que lleva de bulevar Revolución a la Jabonera provocó el encuentro con un motociclista.

Dado que no circulaban a alta velocidad y el motociclista portaba casco, no se presentaron daños de gravedad y no fue necesaria la presencia de paramédicos de Cruz Roja.

Peritos fueron a tomar el reporte de los hechos y mantuvieron con apoyo de agentes de tránsito cerrada la vialidad por poco más de 30 minutos.