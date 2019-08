Miley Cyrus revela la razón por la que se separó de Liam Hemsworth

En un hilo de Twitter, Cyrus aseguró que no tiene nada que esconder, ya que no es un secreto que ha salido mucho de fiesta y que ha consumido y defendido el uso de la marihuana, y que probablemente hay muchas fotos de ella desnuda en Internet, pero durante su reconciliación con Liam se sentía completamente comprometida con él.

Además, Miley aclaró que nunca ha pretendido ser una persona perfecta y que además es algo que le parece aburrido, pero aún así maduró y tras casi una década con Liam, llegó a un punto en que tenía que tomar una decisión sana y dejar atrás su vida anterior.

“Llegados a este punto, tenía que tomar una decisión sana para mí de dejar atrás mi vida anterior. Ahora mismo soy la persona más feliz y sana que he sido nunca. Pueden decir que hago twerking, que fumo marihuana, que soy una malhablada. Pero no que soy una mentirosa”, sentencia en su publicación.

I am proud to say, I am simply in a different place from where i was when I was a younger.